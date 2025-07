Franco Colapinto, confiado antes del GP de Hungría de Fórmula 1: cuándo corre y adónde verlo

“A mi la presión no me importa, me importa que no estoy yendo rápido cuando quiero ir rápido", asumió el argentino antes de iniciar la actividad de este viernes a las 8:30 de la mañana (hora de Argentina) con la práctica libre 1.

colapinto 2 Franco Colapinto participó de una acción de la Fórmula 1 con el equipo húngaro de esgrima.

Solo unas horas más tarde, a partir de las 12 del mediodía, será la segunda sesión de entrenamientos en la que los pilotos seguirán poniendo a punto sus monoplazas: “Después de Spa hicimos algunos cambios que vemos que se relacionan un poco con cómo arranqué en esa primera carrera. Tal vez mejore un poco acá ya veremos. Creo que si tuviéramos las respuestas, no me estaría faltando confianza.”, reveló el bonaerense.