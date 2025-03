El padre de Colapinto se siente frustrado porque su hijo no corre en la Fórmula 1

“Este chico vino a cambiar la Fórmula 1 me decía un periodista la otra vez, y hasta los propios dueños de la Fórmula 1 dicen que no puede ser que no esté en la Fórmula 1. Es descontracturado, dice lo que siente, aunque lo reten lo dice igual. Es él y va seguir siendo así toda la vida”, expresó.

“Lo dejé volando solo ya a los 14 años, ahí le estaba muy atrás, ahora ya se maneja solo. Salió un chico bárbaro, no solo deportivamente hablando sino como persona”, dijo.

Franco Colapinto es piloto suplente en Alpine

Franco Colapinto, a pesar de su destacada actuación en la temporada anterior, no logró asegurar un asiento como piloto titular en la máxima categoría del automovilismo. Actualmente, ocupa el rol de piloto suplente en Alpine, donde Pierre Gasly y Jack Doohan son los pilotos principales.

El ascenso de Franco Colapinto al escenario de la Fórmula 1 generó un notable incremento en el interés por este deporte en Argentina. Su presencia en la competición despertó un nuevo fervor por las carreras de monoplazas, trascendiendo el arraigado fanatismo por el Turismo Competición 2000 (TC 2000).