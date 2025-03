Colapinto cada vez más cerca de correr en la Fórmula 1: la crisis de Alpine y la chance de Red Bull

Luego de protagonizar un choque en la última vuelta de la carrera sprint con Gabriel Bortoleto, que le costó diez segundos de penalización y dos puntos en su superlicencia, el australiano volvió a ser protagonista de una maniobra polémica.

En la vuelta 14 de la carrera principal, Doohan realizó un movimiento imprudente contra Isack Hadjar, obligando al piloto de Red Bull a salirse de la pista.

Como resultado, recibió otra sanción de diez segundos y perdió dos puntos adicionales en su superlicencia, acumulando ya una preocupante cantidad de penalizaciones.

Red Bull y el futuro de Franco Colapinto en la Fórmula 1

Sin puntos en dos carreras, Alpine ha tenido un mal comienzo de temporada, mientras Franco Colapinto se mostró muy relajado, y a pesar de que no puede hacer declaraciones afirmó: "No puedo hablar. No me dejan. Disfruten ustedes, yo estoy aburrido".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/ESPNArgentina/status/1903692261331984470&partner=&hide_thread=false ¡ESTA DUPLA ES EXPLOSIVA!



No te pierdas un nuevo capítulo en las aventuras de Franco Colapinto y @gp1fossaroli en el #ChineseGP.



Más #Fórmula1 en #DisneyPlus pic.twitter.com/viH1gRVgsY — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) March 23, 2025

Los problemas que ha tenido Doohan acentúan los rumores respecto de que Alpine ya tiene decidido remplazarlo por Colapinto cuando se cumplan las 5 carreras que indican su contrato.

Por otro lado, el que también empezó el año por debajo de las expectativas es Liam Lawson en Red Bull y medios europeos señalan que ya se negocia una operación que llevaría a Yuki Tsunoda al último campeón de Constructores y Colapinto ocuparía el lugar del japonés en Racing Bulls, siempre y cuando haya un acuerdo con Alpine por su cesión.