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El análisis de Franco Colapinto luego del GP de Japón: "Estoy cansado de ver el Williams desde atrás"

Franco Colapinto fue 16° en el GP de Japón, y habló de la largada y la influencia del ingreso del Safety Car por el accidente de Bearman, donde casi lo chocan

Raúl Adriazola
Por Raúl Adriazola [email protected]
Franco Colapinto habló de los Williams, su largada, el Safety Car y los problemas para adelantar en el GP de Japón.

Franco Colapinto habló de los Williams, su largada, el Safety Car y los problemas para adelantar en el GP de Japón.

Franco Colapinto analizó con la prensa especializada su 16° puesto en el Gran Premio de Japón corrido este domingo en la madrugada de nuestro país. El pilarense fue crítico y evaluó su rendimiento, destacando la buena largada, que sin embargo, no pudo sostener luego en la carrera.

El GP de Japón tuvo como ganador al joven italiano Kimi Antonelli con Mercedes, y como protagonista al Safety Car, que tuvo que ingresar por el fuerte choque que sufrió Oliver Bearman (Haas), pesando en el desarrollo de la prueba, la tercera de la temporada de la Fórmula 1.

El análisis de Franco Colapinto sobre el GP de Japón

Una vez finalizada la carrera en Suzuka, Franco Colapinto disparó: "Estoy cansado de ver el Williams desde atrás. Pero la verdad que hicieron un buen trabajo porque tienen un auto que no va muy rápido y le sacaron mucho potencial este fin de semana. Hice una buena largada y después me quedé trabado atrás de (Liam) Lawson”, expresó el piloto argentino de Alpine, fastidiado por la falta de rendimiento de su auto.

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Para el piloto de Pilar nacido hace 22 años, analizó el factor determinante que fue el ingreso del auto de seguridad : "Creo que en general fue otra carrera que comprometió mucho el Safety Car. Por suerte hay un break para entender un par de cosas y mejorar en lo que nos está faltando", dijo Franco.

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Por último, el segundo piloto del equipo Alpine, también hizo referencia a la diferencia de rendimiento con su coequiper francés Pierre Gasly, que terminó séptimo. También Colapinto resaltó la dificultad de correr en un circuito como Suzuka: "Las largadas son un poco peligrosas pero divertidas. Cuando arrancás bien, avanzás un par de puestos, pero fue una carrera dura. Estuve atrás de Lawson, y cuando salió el Safety Car perdimos cinco lugares. Es difícil seguir de cerca a los demás".

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