El análisis de Franco Colapinto luego del GP de Japón: "Estoy cansado de ver el Williams desde atrás"

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Para el piloto de Pilar nacido hace 22 años, analizó el factor determinante que fue el ingreso del auto de seguridad : "Creo que en general fue otra carrera que comprometió mucho el Safety Car. Por suerte hay un break para entender un par de cosas y mejorar en lo que nos está faltando", dijo Franco.
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Por último, el segundo piloto del equipo Alpine, también hizo referencia a la diferencia de rendimiento con su coequiper francés Pierre Gasly, que terminó séptimo. También Colapinto resaltó la dificultad de correr en un circuito como Suzuka: "Las largadas son un poco peligrosas pero divertidas. Cuando arrancás bien, avanzás un par de puestos, pero fue una carrera dura. Estuve atrás de Lawson, y cuando salió el Safety Car perdimos cinco lugares. Es difícil seguir de cerca a los demás".