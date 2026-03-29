El análisis de Franco Colapinto luego del GP de Japón: "Estoy cansado de ver el Williams desde atrás"

El GP de Japón tuvo como ganador al joven italiano Kimi Antonelli con Mercedes, y como protagonista al Safety Car, que tuvo que ingresar por el fuerte choque que sufrió Oliver Bearman (Haas), pesando en el desarrollo de la prueba, la tercera de la temporada de la Fórmula 1.

El análisis de Franco Colapinto sobre el GP de Japón

Una vez finalizada la carrera en Suzuka, Franco Colapinto disparó: "Estoy cansado de ver el Williams desde atrás. Pero la verdad que hicieron un buen trabajo porque tienen un auto que no va muy rápido y le sacaron mucho potencial este fin de semana. Hice una buena largada y después me quedé trabado atrás de (Liam) Lawson”, expresó el piloto argentino de Alpine, fastidiado por la falta de rendimiento de su auto.