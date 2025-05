Colapinto, disconforme con el Alpine en Mónaco: "El auto no se siente bien y no da confianza"

"En general, el auto no tracciona, no salgo de las curvas lentas y se siente muy duro", explicó Franco Colapinto tras haber sido último en la clasificación.

"Al compuesto C6 es como que no le terminó de agarrar la mano, no se bien qué es, se calienta mucho de mitad de vuelta en adelante, después de la curva cinco empiezo a notar que no hay nada de grip atrás. Con la goma media me sentí más cómodo, hay que entender más el auto y ver que podemos mejorar para mañana", dijo el argentino que beneficiado por las sanciones a Oliver Bearman y Lance Stroll podrá largar desde el puesto 18.

Un fin de semana muy difícil para Alpine

"No hay ninguna excusa. Somos demasiado lentos", dijo también Pierre Gasly, compañero de Colapinto en Alpine y también eliminado en la Q1.

El GP de Mónaco de Fórmula 1 se largará este domingo a las 10 y será televisado en vivo por Fox Sports y Disney Plus Premium.