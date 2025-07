Carrera en Alemania: un joven argentino busca con su Porsche emular las hazañas de Fangio en Nürburgring

Ahora, el joven bonaerense se enfrentará al exigente Infierno Verde al mando de un Porsche Cayman GT4. Con motor bóxer 4.0L aspirado, 420 hp y caja manual, el GT4 es puro control y emoción. Su aerodinámica y chasis afinado lo hacen ideal para trazados extremos como en Nürburgring, donde cada curva exige precisión total. El 17 de agosto, Nacho lo va a llevar al límite en el Infierno Verde.

automovilismo-karting-ignacio mendez liñan (1) Ignacio Méndez Liñán a los 16 años fue campeón argentino de karting. Hoy sus sueños apuntan a Alemania y Europa.

No es solo una carrera: es un punto de inflexión, una máquina diseñada para el máximo rendimiento técnico, capaz de interpretar con precisión las curvas y desniveles del trazado más temido del mundo.

“Desde que tengo memoria, soñé con competir en Europa. Es el escenario donde corren los más grandes, donde las leyendas se forjan curva tras curva. Durante años lo vi como un objetivo lejano, pero también como el faro que guiaba cada decisión en mi carrera. Correr en Nürburgring no es solo competir en uno de los circuitos más desafiantes del planeta; es dar mi primer gran paso en el automovilismo internacional. Es salir de la zona de confort, medirme con pilotos de todo el mundo y demostrar que el talento argentino puede dejar huella en el corazón de Europa. Este proyecto es más que una carrera: es la realización de un sueño que me empujó desde el karting hasta hoy. Representa esfuerzo, pasión, y la convicción de que cuando se corre con el corazón, no hay pista que quede demasiado lejos”, afirma Méndez Liñán.

El proyecto no solo apunta a representar al automovilismo argentino en uno de los escenarios más emblemáticos del globo, sino también a construir una experiencia multiplataforma. A través de contenido diario en redes sociales, vlogs, streaming y activaciones en simracing, se contará cada paso de la aventura: desde la preparación en Argentina hasta la carrera en Alemania. Además de correr, el piloto se convertirá en comunicador: será él quien lleve a su comunidad a vivir desde adentro lo que significa enfrentar Nürburgring.