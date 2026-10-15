Buenas noticias para Franco Colapinto en la Fórmula 1 con un refuerzo de lujo

Durante la recordada hegemonía de las Flechas Plateadas, desempeñó un rol protagónico en la conquista de ocho campeonatos de Constructores y ocho coronas mundiales de pilotos junto a Lewis Hamilton, experiencia que lo posiciona como uno de los cerebros técnicos más laureados del paddock.

Su desembarco en la base operativa británica representa además un reencuentro con un entorno familiar, ya que se desempeñó allí como jefe del departamento de aerodinámica entre 2008 y 2012.

Desde la cúpula de Alpine remarcaron que su arribo como nuevo director de tecnología (CTO) tiene como propósito central "liderar y supervisar las funciones técnicas y de ingeniería en la fábrica del equipo en Enstone", asumiendo el mando de los procesos de desarrollo e innovación.

Esta reconfiguración en la cúpula de ingeniería ilusiona especialmente a Colapinto y a Gasly, quienes tienen asegurada su continuidad hasta la temporada 2027.

La misión prioritaria del nuevo líder técnico consistirá en dotar a ambos corredores de una herramienta mecánica fiable y con ritmo sostenido en pista, sentando las bases para que la estructura francesa abandone la irregularidad y dispute puestos de vanguardia.

Franco Colapinto está teniendo una buena temporada en la F1.

El equipo de Franco Colapinto se renueva para continuar creciendo

El acto de presentación en las instalaciones británicas estuvo liderado por Flavio Briatore, asesor ejecutivo de la organización, quien no ocultó su entusiasmo ante los trabajadores del taller y compartió un video en sus plataformas digitales con una declaración contundente sobre la nueva etapa: "Estoy seguro de que con Mike llevaremos al equipo a un nivel diferente".

Flavio Briatore presentó oficialmente en Enstone a Mike Elliott, el nuevo máximo responsable técnico (CTO) de Alpine.Para mí, una de las incorporaciones más importantes, si no la más importante, desde el regreso de Flavio a la marca francesa. Ojalá su trabajo empiece a verse en los resultados a partir de 2027. Flavio Briatore vía Instagram. — Nico Peix (@ANPeix) October 15, 2026

Al tomar la palabra frente al personal de la fábrica, Elliott expuso una visión pragmática sobre el funcionamiento de una escudería moderna y analizó el desafío desde una óptica operativa: "Probablemente has tenido muchos cambios, has tenido mucha gente parada aquí y te dicen cómo podría ser el futuro y cómo podría avanzar; y por mucho que fuera bueno lo que dijo Flavio, mi creencia es muy simple: si miras la Fórmula 1 un poco como un economista, nuestro trabajo es convertir los recursos en rendimiento en la pista".

Lejos de centrar el éxito únicamente en los presupuestos financieros o las herramientas tecnológicas, el ingeniero británico cerró su discurso destacando el valor del capital humano que impulsa la actividad cotidiana: "Y si miras cuáles son nuestros recursos clave en la empresa son todos ustedes. Saben que son las personas que pueden marcar la diferencia; saben que podemos estar aquí y podemos hablar, pero en realidad son ustedes los que marcarán la diferencia".