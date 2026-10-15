Más de 3000 habitaciones y 8 pisos subterráneos: así es el edificio civil más pesado del mundo

Para llevar a cabo semejante construcción de cemento y piedra en esta región de Europa, fue necesario demoler cerca de una quinta parte del centro histórico de Bucarest.

Según repasa una detallada crónica de National Geographic sobre el Palacio del Parlamento, entre los datos más llamativos de este imponente edificio se destacan:

Supera las 4,09 millones de toneladas, lo que lo posiciona oficialmente como el edificio administrativo civil más pesado del mundo. Posee 12 plantas en superficie (alcanzando unos 86 metros de altura) y 8 pisos subterráneos que llegan hasta los 92 metros bajo tierra.

Además, cuenta con más de 3.000 habitaciones y salones, sumados a kilómetros de pasillos revestidos íntegramente en materiales autóctonos de Rumania.

Un refugio subterráneo y secretos en Europa

Más allá de alojar las cámaras legislativas de Rumania, la parte inferior del parlamento guarda un secreto que muy pocos conocen. En sus niveles más profundos esconde un auténtico búnker antinuclear conectado por una red de túneles subterráneos diseñados originalmente como vías de escape.

Hoy en día, este hito de Europa es una parada obligada para quienes visitan Rumania, ofreciendo visitas guiadas por sus gigantescos salones de cristal, lámparas de araña gigantescas de bronce y kilómetros de alfombras confeccionadas a medida.