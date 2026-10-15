Más de 3000 habitaciones y 8 pisos subterráneos: así es el edificio civil más pesado del mundo

Existen construcciones en el mundo que sorprenden no solo por su belleza arquitectónica, sino también por sus dimensiones desorbitadas. En Europa, hay un colosal edificio que ostenta un récord Guinness difícil de superar: es la estructura administrativa civil más pesada de todo el planeta.
Se trata del Palacio del Parlamento, ubicado en la ciudad de Bucarest, capital de Rumania. Esta construcción monumental impacta a locales y turistas tanto por su historia como por sus impactantes números: cuenta con más de 3.000 habitaciones, recintos y salas de reuniones distribuidas a lo largo y ancho de su superficie, además de 8 pisos subterráneos diseñados para resistir cualquier tipo de evento extremo.
El impactante edificio del parlamento de Rumania
Construido en la década de 1980 bajo la visión del dictador Nicolae Ceauescu, el Palacio del Parlamento no escatimó en recursos de ningún tipo.
Para llevar a cabo semejante construcción de cemento y piedra en esta región de Europa, fue necesario demoler cerca de una quinta parte del centro histórico de Bucarest.
Según repasa una detallada crónica de National Geographic sobre el Palacio del Parlamento, entre los datos más llamativos de este imponente edificio se destacan:
Supera las 4,09 millones de toneladas, lo que lo posiciona oficialmente como el edificio administrativo civil más pesado del mundo. Posee 12 plantas en superficie (alcanzando unos 86 metros de altura) y 8 pisos subterráneos que llegan hasta los 92 metros bajo tierra.
Además, cuenta con más de 3.000 habitaciones y salones, sumados a kilómetros de pasillos revestidos íntegramente en materiales autóctonos de Rumania.
Un refugio subterráneo y secretos en Europa
Más allá de alojar las cámaras legislativas de Rumania, la parte inferior del parlamento guarda un secreto que muy pocos conocen. En sus niveles más profundos esconde un auténtico búnker antinuclear conectado por una red de túneles subterráneos diseñados originalmente como vías de escape.
Hoy en día, este hito de Europa es una parada obligada para quienes visitan Rumania, ofreciendo visitas guiadas por sus gigantescos salones de cristal, lámparas de araña gigantescas de bronce y kilómetros de alfombras confeccionadas a medida.
En pocas palabras
- Palacio del Parlamento: es el edificio administrativo civil más pesado del mundo en Bucarest, Rumania.
- Dimensiones monumentales: posee más de 3.000 habitaciones, 8 pisos subterráneos y alcanza los 86 metros de altura.
- Construcción y secretos: edificado en los 80, cuenta con un búnker antinuclear conectado por túneles subterráneos.