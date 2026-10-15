La pareja del Roña Castro rompió el silencio tras su muerte

Roña Castro: el viaje a la Costa que no pudo ser

En su descargo en redes sociales, Noelia compartió imágenes de la intimidad de su relación y detalles sobre los proyectos que tenían planificados a corto plazo. Según explicó, la pareja tenía agendada una escapada hacia la Costa Atlántica para el fin de semana largo del Día de la Madre.

El viaje no solo representaba un descanso, sino el marco elegido para formalizar su compromiso de casamiento tras varios años de convivencia y compañerismo.

Además de los planes de boda, el círculo íntimo indicó que ambos barajaban la posibilidad de agrandar la familia, un anhelo que quedó abruptamente truncado con el colapso que sufrió el deportista.

Una emotiva carta de despedida para el Roña Castro

"No sé cómo voy a hacer para seguir sin vos, mi amor. Se me fue la vida", escribió la conductora y productora para graficar la enorme vacante que deja el ex futbolista y pugilista en su cotidianeidad.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Noe Vigliarolo (@noevigliarolo)

En su mensaje, remarcó la solidez de la relación y el apoyo mutuo: "La casa va a estar vacía sin vos. Nosotros dos, siempre compañeros con nuestras diferencias, pero nunca nos soltamos la mano. Gracias por cuidarme tanto, nunca me voy a olvidar de tus palabras y de decirme cuánto me amabas".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Noe Vigliarolo (@noevigliarolo)

La publicación rápidamente se colmó de mensajes de aliento y condolencias por parte de seguidores del ámbito deportivo, colegas de los medios y allegados a la familia que despiden a uno de los ídolos más carismáticos del deporte argentino.