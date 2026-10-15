La autopsia del Roña Castro reveló el motivo de su muerte

El reporte preliminar indicó que el Roña Castro falleció debido a un edema agudo de pulmón desencadenado por una falla cardíaca masiva.

En el expediente se consignó además que el deportista padecía diabetes y era insulinodependiente, antecedente médico que se evalúa en el marco de la investigación iniciada para reconstruir los minutos previos al trágico desenlace.

La palabra de la hija del Roña Castro

Su hija Quimey, quien se encontraba junto al ex boxeador en el momento del colapso, brindó un emotivo pero contundente testimonio. Aclaró que la descompensación ocurrió de forma imprevista en apenas 15 minutos, luego de que el Roña Castro fuera al baño y manifestara un fuerte dolor e insoportable opresión en el pecho.

"Fue algo sumamente rápido, natural y triste", expresó la joven, quien aprovechó para pedir "intimidad y respeto ante semejante dolor" en nombre de toda la familia. Asimismo, recordó lo contento que se encontraba su padre en el último tiempo y cuestionó la respuesta del lugar durante la emergencia al señalar demoras e inexperiencia en la aplicación de primeros auxilios por parte del personal antes de la llegada de la ambulancia.

Dolor por la partida del Roña Castro

Por su parte, Noelia Vigliarolo, novia del Roña Castro y con quien mantenía una relación desde hacía tres años, expresó su profundo dolor a través de un conmovedor mensaje. La conductora y productora acompañó la despedida con postales que reflejaban sus últimos momentos juntos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Noe Vigliarolo (@noevigliarolo)

"Nunca nos soltamos", remarcó en sus redes para recordar al hombre con quien soñaba proyectar un compromiso formal a futuro. La publicación generó una inmensa ola de condolencias por parte de seguidores, figuras del ambiente pugilístico y personalidades de la televisión que despidieron al histórico ídolo popular.