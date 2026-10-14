Murió el Roña Castro: tristeza absoluta en el mundo del boxeo

Una leyenda del boxeo construida a puro coraje

Nacido en Caleta Olivia, Santa Cruz, el 18 de agosto de 1967, el Roña o "Locomotora" construyó una de las carreras más vibrantes y taquilleras del cuadrilátero argentino durante las décadas de 1980 y 1990. Con un estilo aguerrido, una mandíbula de hierro y una pegada demoledora, se ganó el corazón del público mucho más allá de las fronteras nacionales.

Su punto más alto en el profesionalismo llegó el 12 de agosto de 1994, cuando se coronó campeón mundial de la categoría mediano de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) al derrotar por puntos al estadounidense Reginald Johnson en San Miguel de Tucumán.

Sin embargo, la pelea que lo catapultó a la inmortalidad deportiva ocurrió meses después, el 10 de diciembre de 1994 en Monterrey, México, ante el norteamericano John David Jackson. En uno de los combates más dramáticos de la historia del boxeo moderno -elegido como la "Pelea del Año" por la revista The Ring-, el Roña Castro resistió una golpiza implacable, con ambos ojos cerrados por la hinchazón, y conectó una zurda magistral de la nada para noquear a su rival en el noveno asalto y concretar una hazaña inolvidable.

Roña Castro: el legado de un peleador inolvidable

A lo largo de su extensa trayectoria profesional, Locomotora completó una marca impresionante de más de 140 combates, enfrentando a figuras de talla internacional como Terry Norris, Roberto "Mano de Piedra" Durán y Roy Jones Jr.

Tras su retiro de la actividad profesional, el Roña Castro se mantuvo siempre vinculado a los sectores populares, participando en eventos solidarios, programas de televisión y manteniendo una presencia constante en el ambiente deportivo.

La noticia de su imprevista partida provocó un profundo pesar en el ambiente del boxeo, donde colegas, promotores y fanáticos comenzaron a rendirle homenaje a uno de los últimos grandes ídolos que dio el deporte de los puños en la Argentina.