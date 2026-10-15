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a doce meses del ascenso

César Rigamonti recordó el glorioso ascenso en medio del buen presente de Gimnasia y Esgrima

César Rigamonti recordó la gloriosa noche en Vicente López donde Gimnasia y Esgrima logró el ascenso a la Primera División

Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga [email protected]
César Rigamonti fue uno de los héroes del ascenso de Gimnasia y Esgrima en la Primera Nacional. Foto: Martín Pravata/Diario UNO.

César Rigamonti fue uno de los héroes del ascenso de Gimnasia y Esgrima en la Primera Nacional. Foto: Martín Pravata/Diario UNO.

Hace poco más de un año atrás, Gimnasia y Esgrima vivía uno de los momentos más felices y laureados de su historia: el ascenso a Primera División. Doce meses después, el Lobo mantiene un presente inmejorable luego de haber ratificado su presencia en la máxima categoría del fútbol argentino.

Luego de la victoria ante Newell's, César Rigamonti recordó aquella noche en la que fue uno de los héroes en la tanda de penales bajo la lluvia de Vicente López.

C&eacute;sar Rigamonti y Facundo Lencioni, dos grandes responsables del ascenso de Gimnasia y Esgrima a la Primera. Foto: Mart&iacute;n Pravata/Diario UNO.

César Rigamonti y Facundo Lencioni, dos grandes responsables del ascenso de Gimnasia y Esgrima a la Primera. Foto: Martín Pravata/Diario UNO.

Rigamonti y la memoria del glorioso ascenso de Gimnasia a la Primera División

"Estoy muy contento de de poder ser parte de la historia de Gimnasia. Fue emocionante cuando con los chicos logramos el objetivo el año pasado. El recuerdo hoy, la verdad que nos emociona mucho. Hoy te llega mucho con las redes sociales y me pone contento ver la emoción de la gente", señaló César Rigamonti a un año del ascenso de Gimnasia y Esgrima a la Primera División.

Por ello, festejar esa memoria ante Newell's fue una grata noticia para el arquero del Lobo. "Era un partido para festejar y pudimos regalarle el triunfo a la gente. La primera campaña que está haciendo el club en Primera es buenísima, entonces a no conformarse, a seguir, a seguir que Gimnasia tiene que seguir creciendo y nosotros tenemos que aportar nuestro granito de arena para para que eso sea así".

El objetivo del Lobo en lo que resta de la temporada

"El objetivo está claro: estar dentro de los ocho, en la parte más alta posible. Después de ahí, se van a seguir sucediendo objetivos, así como lo hemos trazado a lo largo del año. Queremos ser un un equipo importante, queremos dejar una huella en la institución y sería algo histórico para el club clasificar a octavos", señaló Rigamonti de Gimnasia y Esgrima respecto de lo que viene para el mensana.

El próximo compromiso del equipo de Darío Franco será ante Vélez, por la fecha 13 del Torneo Clausura, en Liniers, el sábado a las 20.

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