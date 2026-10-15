César Rigamonti recordó el glorioso ascenso en medio del buen presente de Gimnasia y Esgrima

Por ello, festejar esa memoria ante Newell's fue una grata noticia para el arquero del Lobo. "Era un partido para festejar y pudimos regalarle el triunfo a la gente. La primera campaña que está haciendo el club en Primera es buenísima, entonces a no conformarse, a seguir, a seguir que Gimnasia tiene que seguir creciendo y nosotros tenemos que aportar nuestro granito de arena para para que eso sea así".

El objetivo del Lobo en lo que resta de la temporada

"El objetivo está claro: estar dentro de los ocho, en la parte más alta posible. Después de ahí, se van a seguir sucediendo objetivos, así como lo hemos trazado a lo largo del año. Queremos ser un un equipo importante, queremos dejar una huella en la institución y sería algo histórico para el club clasificar a octavos", señaló Rigamonti de Gimnasia y Esgrima respecto de lo que viene para el mensana.

El próximo compromiso del equipo de Darío Franco será ante Vélez, por la fecha 13 del Torneo Clausura, en Liniers, el sábado a las 20.