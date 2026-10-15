El Océano Atlántico se encamina hacia un hito meteorológico sin precedentes en la era moderna. Pese a que los modelos preliminares anticipaban un ciclo de extrema actividad debido a las elevadas temperaturas del agua, la temporada de huracanes de 2026 podría cerrar sin que se forme un solo sistema de esta categoría, un fenómeno que no se registra desde hace más de un siglo.
El histórico dato que se puede dar en el Océano Atlántico por primera vez en 100 años
Los científicos se encuentran atentos al océano Atlántico, ya que se puede dar un hecho que no se ha visto en 100 años
Generalmente, los meses de agosto y septiembre representan históricamente el pico climatológico de mayor violencia y frecuencia de ciclones tropicales en la cuenca, pero este año concluyeron sin el desarrollo de ningún huracán. De acuerdo con Alex DaSilva, experto principal en huracanes de AccuWeather, este comportamiento fuera de norma convierte al actual período en una de las temporadas más extraordinarias de la historia moderna.
El antecedente de 1914 y la era de monitoreo satelital
Para encontrar una temporada atlántica con registros en cero hay que remontarse a más de cien años atrás:
- Los registros históricos de 1907 y 1914: La última vez que el Atlántico cerró oficialmente un año calendario sin huracanes fue en 1914, antecedida únicamente por la temporada de 1907.
- El sesgo de la época sin satélites: La comunidad científica internacional advierte que aquellas marcas históricas son poco confiables. A principios del siglo XX no existía la tecnología satelital y cualquier tormenta formada en sectores remotos o despoblados del océano pasaba completamente desapercibida para los observadores en tierra o buques mercantes.
- El hito de la era moderna: Las mediciones rigurosas y continuas comenzaron recién en 1966, cuando Estados Unidos puso en órbita el monitoreo satelital de rutina. Por ese motivo, si la tendencia actual se confirma hasta el cierre formal del ciclo el 30 de noviembre, 2026 será el primer año de la era satelital en culminar con cero huracanes.
Por qué no hubo huracanes pese a tener el océano más caliente
Sin embargo, hay algo que desconcierta a los científicos y esto es que la ausencia de ciclones no responde a la falta de energía térmica en el agua. De acuerdo con los registros de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), las temperaturas superficiales del Atlántico se ubican como las segundas más cálidas de las que se tenga registro. Sin embargo, la combinación de otros dos factores bloqueó por completo el nacimiento de tormentas tropicales:
- Vientos destructivos por el Super El Niño: El desarrollo de un potente evento de Super El Niño en el Pacífico generó vientos del oeste de extrema intensidad en la alta atmósfera atlántica. Estas cizalladuras desarticulan y cortan cualquier sistema convectivo incipiente antes de que logre organizarse.
- Aire seco y subsidencia atmosférica: Sumado a la presencia de aire seco sahariano, las capas superiores de la atmósfera experimentan un patrón de descenso continuo.
Qué se espera para el cierre de la temporada 2026
Al superar el umbral de octubre, las posibilidades estadísticas de formación de huracanes decaen drásticamente. De los tres eventos previos de Super El Niño registrados en la historia reciente, solo uno logró generar un huracán en el Atlántico después del 1 de octubre.
Frente a esta coyuntura, DaSilva remarcó que la posibilidad de terminar el año sin huracanes es un escenario “cada vez más probable”. No obstante, los especialistas llaman a la cautela hasta que venza el plazo formal del 30 de noviembre.
En pocas palabras
- Océano Atlántico: Se encamina a cerrar la temporada 2026 sin formar huracanes por primera vez en la era satelital.
- Antecedente histórico: Solo 1907 y 1914 registraron temporadas sin huracanes, pero la medición moderna comenzó en 1966.
- Causas inusuales: A pesar de océanos cálidos, vientos de Super El Niño y aire seco impidieron la formación de ciclones.