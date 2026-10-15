Brian Fernández rompió el silencio, reveló a qué edad probó la cocaína y sorprendió a todos

"Fue en Santa Fe, ni siquiera jugaba a la pelota. Era chiquitito. Tenía 13 años cuando consumí", confesó el delantero de forma contundente. Acto seguido, profundizó sobre la responsabilidad individual detrás de sus elecciones.

"No tiene nada que ver el entorno. Está en uno: si vos querés consumir, curtite. No está en el otro. Yo armo una línea acá, y vos si querés, tomás. Si no querés, no tomás. Yo quise probar y probé. Yo lo decidí".

Fama, dinero y la difícil transición a Racing

A fines de 2014, el atacante vivió un salto deportivo trascendental al ser transferido a Racing. Sin embargo, el repentino cambio de escala económica y la sobreexposición mediática terminaron convirtiéndose en un obstáculo difícil de gestionar.

"Estaba compitiendo al más alto nivel. Venía viviendo días hermosos y se me hizo difícil controlar eso: la plata, los autos, la fama. Me metí en ese mundo que está bueno, porque la pasás re bien, pero cuando te das cuenta no es por ahí", explicó Fernández.

A pesar de mudarse a zonas exclusivas como Puerto Madero, Nordelta o Canning para alejarse de su entorno de origen en Florencio Varela, reconoció que esos cambios de residencia no resolvieron sus conflictos de fondo: "Viví en todos lados y, sin embargo, eso no me sirvió de nada. Me hubiese gustado haberlo hecho diferente".

Actualmente sin equipo tras un breve paso por Fénix de Uruguay, el futbolista dejó en claro que su prioridad absoluta radica en sostener el bienestar emocional junto a sus seres queridos.