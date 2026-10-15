Estudiantes de La Plata recibe a Flamengo por la ida de las semifinales de la Copa Libertadores: hora y TV

En su camino hacia las semifinales, el Pincha quedó segundo del Grupo A (detrás de su actual rival, Flamengo), mientras que en los octavos de final eliminó a la Universidad Católica de Chile y en cuartos de final dio el golpe contra Corinthians de Brasil.

Flamengo, por su parte, es el vigente campeón de la Copa Libertadores y es uno de los máximos candidatos a quedarse con el título. En la fase de grupos, donde compartió zona con Estudiantes, quedó primero sin problemas, para luego eliminar a Cruzeiro de Brasil y a Independiente del Valle de Ecuador.

Esta serie representará una revancha para el equipo platense, ya que el año pasado su verdugo fue el Flamengo, que lo eliminó por penales en los cuartos de final.

Marcos Rojo podría perderse el duelo

A horas de la semifinal entre Estudiantes y Flamengo, Marcos Rojo aún no recibió la habilitación de Conmebol para poder disputar el encuentro y su presencia es una incógnita en el Estadio UNO.

Su fichaje aún está en revisión por parte del ente madre del fútbol sudamericano y por ello, representantes de AFA y de Estudiantes trabajan a contrareloj para poder destrabar la situación.

En caso de lograr la habilitación, el ex Racing compartirá titularidad en la zaga central con Santiago Núñez.

Estudiantes vs Flamengo: probables formaciones

Estudiantes: Fernando Muslera; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Marcos Rojo, Gastón Benedetti; Ezequiel Piovi, Alexis Castro, Baltasar Rodríguez; Tiago Palacios, Guido Carrillo, Joaquín Tobio Burgos. DT: Alexander Medina.

Flamengo: Agustín Rossi; Guillermo Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro; Erick Pulgar, Saúl Ñíguez; Gonzalo Plata, Jorge Carrascal, Samuel Lino; Pedro. DT: Leonardo Jardim.

Hora: 21.30

TV: Fox Sports

Árbitro: Juan Gabriel Benítez (Paraguay)

VAR: Ulises Meresles (Ecuador)

Estadio: Jorge Luis Hirschi (UNO)