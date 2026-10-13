La Fórmula 1 confirmó su histórico regreso a África y ahora todos los ojos se posan sobre Buenos Aires

Estará ubicado a unos 40 kilómetros al sur de la capital ruandesa y al lado del aeropuerto internacional de Bugerera, terminal que todavía no tiene fecha de inauguración.

Racing on every inhabited continent Africa, we're back.#F1 https://t.co/dgbUDiODbo — Formula 1 (@F1) October 13, 2026

La competencia será presentada como Formula 1 African Grand Prix presented by Visit Rwanda, y el continente volverá a tener presencia en la Fórmula 1 desde el GP de Sudáfrica en 1993.

Africa, we’re back. From the early 2030s, the African Grand Prix will join the calendar and take place in Bugesera, Rwanda #F1 https://t.co/c5gSRl7FNt — Formula 1 (@F1) October 13, 2026

El anuncio se realizó en conferencia de prensa donde estuvieron presentes: el presidente de Ruanda, Paul Kagame; el presidente y consejero delegado de la Fórmula 1, Stefano Domenicali y el presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem.

Paul Kagame, presidente de Ruanda, declaró: "El hoy le pertenece a África. Durante más de tres décadas, el principal campeonato mundial de automovilismo ha corrido sin este continente, y eso cambia con este acuerdo".

"Esta asociación de diez años es también una inversión en el futuro de Ruanda. El circuito en Bugesera, junto al nuevo aeropuerto internacional, traerá empleos, capacidades, turismo y nuevos negocios a nuestro país y a nuestra región durante las próximas décadas", explicó.

Los trabajos en el Autódromo con la intención de recibir la Fórmula 1 en 2028.

¿Cuándo llega la Fórmula 1 a Buenos Aires?

Por su lado, en Buenos Aires continúan los trabajos en el Autódromo Oscar y Juan Galvéz con un objetivo claro en el horizonte: Argentina quiere ser sede de la Fórmula 1 teniendo como último antecedente la actividad realizada en 1998.

Claro que sí, Canciller!!! Así avanzan las obras en el Autódromo. En la Ciudad estamos preparados y queremos que la Fórmula 1 vuelva a la Argentina. Vamos a trabajar en equipo para hacerlo realidad! https://t.co/5YJ7uqabZL — Jorge Macri (@jorgemacri) October 12, 2026

El calendario indica que todos los destinos ya están pactados para 2027, por lo que los trabajaron continuarán dejando todo listo para que la Máxima regrese al país a partir de 2028.