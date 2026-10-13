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La Fórmula 1 confirmó su histórico regreso a África y ahora todos los ojos se posan sobre Buenos Aires

La última vez hubo actividad de la Fórmula 1 en el continente africano fue en 1993 y ya han pasado 37 años; Buenos Aires está expectante

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
La Fórmula 1 regresa a África en un momento histórico.

La Fórmula 1 regresa a África en un momento histórico.

La Fórmula 1 busca permanentemente el crecimiento de la marca y la expansión del deporte en el mundo, por lo que desde hace tiempo se evaluaba el regreso a África. Noticia que finalmente se confirmó; el último antecedente en ese continente fue el GP de Sudáfrica de 1993, que contó con la victoria de Alain Prost al volante de Williams-Renault.

No obstante, para la esperada vuelta habrá que esperar mientras que también se asoma en el horizonte un sueño para los argentinos: el GP de Buenos Aires.

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La Fórmula 1 confirma su regreso a África con el Gran Premio de Ruanda.

La Fórmula 1 confirmó su histórico regreso a África: los detalles

La Máxima anunció un acuerdo de 10 años con Ruanda para llevar adelante el GP de Kigali que comenzaría a integrar el calendario de actividades a partir de 2030 en un trazado que, por el momento, no existe.

Estará ubicado a unos 40 kilómetros al sur de la capital ruandesa y al lado del aeropuerto internacional de Bugerera, terminal que todavía no tiene fecha de inauguración.

La competencia será presentada como Formula 1 African Grand Prix presented by Visit Rwanda, y el continente volverá a tener presencia en la Fórmula 1 desde el GP de Sudáfrica en 1993.

El anuncio se realizó en conferencia de prensa donde estuvieron presentes: el presidente de Ruanda, Paul Kagame; el presidente y consejero delegado de la Fórmula 1, Stefano Domenicali y el presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem.

Paul Kagame, presidente de Ruanda, declaró: "El hoy le pertenece a África. Durante más de tres décadas, el principal campeonato mundial de automovilismo ha corrido sin este continente, y eso cambia con este acuerdo".

"Esta asociación de diez años es también una inversión en el futuro de Ruanda. El circuito en Bugesera, junto al nuevo aeropuerto internacional, traerá empleos, capacidades, turismo y nuevos negocios a nuestro país y a nuestra región durante las próximas décadas", explicó.

Los trabajos en el Aut&oacute;dromo con la intenci&oacute;n de recibir la F&oacute;rmula 1 en 2028.

Los trabajos en el Autódromo con la intención de recibir la Fórmula 1 en 2028.

¿Cuándo llega la Fórmula 1 a Buenos Aires?

Por su lado, en Buenos Aires continúan los trabajos en el Autódromo Oscar y Juan Galvéz con un objetivo claro en el horizonte: Argentina quiere ser sede de la Fórmula 1 teniendo como último antecedente la actividad realizada en 1998.

El calendario indica que todos los destinos ya están pactados para 2027, por lo que los trabajaron continuarán dejando todo listo para que la Máxima regrese al país a partir de 2028.

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