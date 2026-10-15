VIDEO: la asistencia de Lionel Messi para Rodrigo De Paul en la victoria del Inter Miami sobre el New York City

Cuando se terminaba el primer período, Messi recibió el balón por derecha y de cachetada metió un pase al centro del área para la entrada de De Paul, quien clavó la pelota en el ángulo desde la puerta del área.

Sobre el final del complemento, el argentino Nicolás Fernández Mercau tuvo la posibilidad de descontar desde el punto penal, pero Dayne St Clair llegó con lo justo a desviar su remate e impedir que New York City lograra revertir el partido.

Con el triunfo, las Garzas alcanzaron las 52 unidades en la tabla de posiciones y se reafirmaron como escoltas de Nashville, líder en la Conferencia Este. Además, Inter Miami clasificó a la ronda de playoffs restando cinco fechas para el final de la fase regular.

VIDEO: la asistencia de Messi para De Paul