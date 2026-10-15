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VIDEO: la asistencia de Lionel Messi para Rodrigo De Paul en la victoria del Inter Miami sobre el New York City

Inter Miami le ganó 2 a 0 a New York City con uno de los goles de Rodrigo De Paul y la asistencia de Lionel Messi

Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga [email protected]
Lionel Messi asistió a De Paul en uno de los goles de la victoria del Inter Miami.

Lionel Messi asistió a De Paul en uno de los goles de la victoria del Inter Miami.

El Inter Miami le ganó 2 a 0 al New York City por la jornada 29 de la MLS. Los goles del equipo dirigido por Cristian Kily González tuvieron bandera argentina ya que convirtieron German Berterame y Rodrigo De Paul, éste último con la asistencia del capitán, Lionel Messi.

Con el triunfo, las Garzas aseguraron su pasaje a los playoffs de la MLS a cinco fechas del final de la fase regular.

Inter Miami ganó con uno de los goles de De Paul y asistencia de Messi

Germán Berterame había abierto la cuenta para el Inter Miami, a los 20 minutos del primer tiempo, mientras que De Paul estiró la ventaja cuando se jugaba el quinto minuto de tiempo adicionado en la etapa inicial.

Cuando se terminaba el primer período, Messi recibió el balón por derecha y de cachetada metió un pase al centro del área para la entrada de De Paul, quien clavó la pelota en el ángulo desde la puerta del área.

Sobre el final del complemento, el argentino Nicolás Fernández Mercau tuvo la posibilidad de descontar desde el punto penal, pero Dayne St Clair llegó con lo justo a desviar su remate e impedir que New York City lograra revertir el partido.

Con el triunfo, las Garzas alcanzaron las 52 unidades en la tabla de posiciones y se reafirmaron como escoltas de Nashville, líder en la Conferencia Este. Además, Inter Miami clasificó a la ronda de playoffs restando cinco fechas para el final de la fase regular.

VIDEO: la asistencia de Messi para De Paul

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