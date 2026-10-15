Mundial de hockey sobre patines: la Selección argentina goleó a Italia y se instaló en las semifinales

En los primeros minutos al elenco nacional le costó superar al combinado italiano, que lucía mejor plantado en la pista. Pero a medida que pasaron los minutos los dirigidos por José Luis Páez fueron creando situaciones de gol y jugando mejor que su rival.

A los 21 minutos 29 segundos el Nolo Romero abría la cuenta con una gran bomba desde lejos y le daba esperanza a la Albiceleste.

A los 13' 49" del segundo tiempo Romero puso el segundo con otro gran tiro desde lejos.

A los 14' 33" Andrea Malagoli descontó para los Azzurros.

Pero a los 14' 46" Facu Navarro estableció el 3-1 para Argentina.

A los 15' 32" Lucas Martínez puso el 4-1.

A los 20' 57" Conti Acevedo le atajó un penal a Malagoli.

Argentina goleó y sigue con vida en la Copa del Mundo.

En el debut la Albiceleste perdió sorpresivamente ante Francia 2 a 1, este martes triunfó ante Angola por 4 a 1 y este miércoles goleó a Chile por 4 a 0.

Cómo siguen los cuartos de final del Mundial de hockey sobre patines

Los restantes partidos de los cuartos de final de este jueves son: España vs. Chile (a las 14.30 hora de Argentina), Angola vs. Portugal (17.15) y Francia vs. Suiza (20).

Lo que viene para la Selección argentina en el Mundial de hockey sobre patines

El equipo albiceleste se medirá este viernes desde las 20 con el ganador de España vs. Chile, por las semifinales del torneo ecuménico.