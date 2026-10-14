Mundial de hockey sobre patines: la Selección argentina goleó a Chile y deberá afrontar los cuartos de final

La formación inicial de Argentina fue: Constantino Acevedo, Gonzalo Nolo Romero, Lucas Ordóñez, Mena y Martínez.

Con este resultado el elenco nacional quedó en el segundo puesto del Grupo B detrás de los franceses, que este miércoles empataron 0 a 0 con Angola.

En otros resultados de la tercera jornada, por el Grupo A España goleó por 10 a 1 a Suiza y sigue imparable en la Copa del Mundo. El actual campeón mundial -venció en la final de Novara 2024 a Argentina- venía de vencer a Italia por 3 a 2 y de golear al mismísimo Portugal por 4 a 2.

En el restante partido de la zona, los portugueses superaron abultadamente a Italia (4-0).

Las posiciones finales de la fase clasificatoria del Mundial de hockey sobre patines

Grupo A:

España 9 unidades

Portugal 6

Italia 3

Suiza 0

Grupo B:

Francia 7

Argentina 6

Angola 2

Chile 1

Lo que viene para la Selección argentina en el Mundial de hockey sobre patines

El equipo albiceleste se medirá este jueves desde las 11.45 (hora de Argentina) con Italia, por los cuartos de final del torneo ecuménico.

Los restantes enfrentamientos de cuartos serán: España vs. Chile a las 14.30), Angola vs. Portugal (17.15) y Francia vs. Suiza (20).