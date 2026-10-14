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World Skate Games 2026

Mundial de hockey sobre patines: la Selección argentina goleó a Chile y deberá afrontar los cuartos de final

La Selección argentina senior masculina de hockey sobre patines goleó a Chile este miércoles y deberá afrontar los cuartos de final del Mundial de Asunción

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Lucas Martínez lleva la bocha. La Selección argentina de hockey sobre patines goleó a Chile en el Mundial de hockey sobre patines.

Lucas Martínez lleva la bocha. La Selección argentina de hockey sobre patines goleó a Chile en el Mundial de hockey sobre patines.

Foto: Comité Nacional Técnico de Hockey

La Selección argentina senior masculina de hockey sobre patines suma y sigue. El equipo nacional goleó a Chile 4 a 0 este miércoles con tantos mendocinos y deberá afrontar los cuartos de final del Mundial de Asunción (Paraguay) -que forma parte de los World Skate Games 2026- ante Italia. El partido se pudo ver por El Siete, el Canal 7 Mendoza y todo el torneo ecuménico se podrá disfrutar por esta pantalla.

El equipo dirigido por el Negro José Luis Páez, con los mendocinos Lucas Martínez y Facundo Navarro, volvió a ganar. En el debut la Albiceleste perdió sorpresivamente ante Francia 2 a 1 y este martes triunfó ante Angola por 4 a 1.

Argentina volvi&oacute; a ganar en el Mundial de hockey sobre patines.

Argentina volvió a ganar en el Mundial de hockey sobre patines.

Los goles del último subcampeón del mundo ante los chilenos fueron Lucas Martínez, Facundo Bridge, Facundo Navarro y Ezequiel Mena.

La formación inicial de Argentina fue: Constantino Acevedo, Gonzalo Nolo Romero, Lucas Ordóñez, Mena y Martínez.

Con este resultado el elenco nacional quedó en el segundo puesto del Grupo B detrás de los franceses, que este miércoles empataron 0 a 0 con Angola.

En otros resultados de la tercera jornada, por el Grupo A España goleó por 10 a 1 a Suiza y sigue imparable en la Copa del Mundo. El actual campeón mundial -venció en la final de Novara 2024 a Argentina- venía de vencer a Italia por 3 a 2 y de golear al mismísimo Portugal por 4 a 2.

En el restante partido de la zona, los portugueses superaron abultadamente a Italia (4-0).

Las posiciones finales de la fase clasificatoria del Mundial de hockey sobre patines

Grupo A:

  • España 9 unidades
  • Portugal 6
  • Italia 3
  • Suiza 0

Grupo B:

  • Francia 7
  • Argentina 6
  • Angola 2
  • Chile 1

Lo que viene para la Selección argentina en el Mundial de hockey sobre patines

El equipo albiceleste se medirá este jueves desde las 11.45 (hora de Argentina) con Italia, por los cuartos de final del torneo ecuménico.

Los restantes enfrentamientos de cuartos serán: España vs. Chile a las 14.30), Angola vs. Portugal (17.15) y Francia vs. Suiza (20).

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