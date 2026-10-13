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World Stake Games 2026

Mundial de hockey sobre patines: la Selección argentina se recuperó y venció a Angola con aporte mendocino

La Selección argentina masculina de hockey sobre patines se repuso de la caída del debut y venció a Angola, por la segunda jornada del Mundial de Asunción, que forma parte de los World Skate Games 2026

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
La Selección argentina de hockey sobre patines venció a Angola en el Mundial de Asunción.

La Selección argentina de hockey sobre patines venció a Angola en el Mundial de Asunción.

Foto: Comité Nacional Técnico de Hockey

La Selección argentina senior masculina de hockey sobre patines se repuso este martes de la caída del debut y venció a Angola por 4 a 1, por la segunda jornada del Mundial de Asunción (Paraguay), que forma parte de los World Skate Games 2026.

Nota en elaboración.

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