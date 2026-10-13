Mundial de hockey sobre patines: la Selección argentina se recuperó y venció a Angola con aporte mendocino

La Selección argentina senior masculina de hockey sobre patines se repuso este martes de la caída del debut y venció a Angola por 4 a 1, por la segunda jornada del Mundial de Asunción (Paraguay), que forma parte de los World Skate Games 2026.
La Selección argentina masculina de hockey sobre patines se repuso de la caída del debut y venció a Angola, por la segunda jornada del Mundial de Asunción, que forma parte de los World Skate Games 2026
La Selección argentina senior masculina de hockey sobre patines se repuso este martes de la caída del debut y venció a Angola por 4 a 1, por la segunda jornada del Mundial de Asunción (Paraguay), que forma parte de los World Skate Games 2026.
Nota en elaboración.