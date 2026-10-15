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El Flaco López convirtió y puso al Palmeiras a un paso de la final de la Libertadores

José Manuel López volvió a romper la red en la semifinal de la Copa Libertadores y Palmeiras consiguió un resultado alentador frente al Fluminense

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
El Flaco López volvio a convertir.

El Flaco López volvio a convertir.

El mítico Estadio Maracaná albergó una noche vibrante de fútbol continental con el choque de ida de las semifinales de la Copa Libertadores entre dos potencias brasileñas. En un duelo cargado de tensión e intensidad, Palmeiras dio un golpe de autoridad al imponerse por 2 a 1 como visitante ante Fluminense.

La gran figura de la velada en Río de Janeiro fue José Manuel López, quien ratificó su notable momento goleador al abrir la cuenta en el instante justo y encaminar una victoria estratégica para el Verdao.

Pese al descuento agónico de los cariocas sobre el cierre del partido, el conjunto dirigido por Abel Ferreira se llevó un botín de oro que lo deja inmejorablemente parado de cara al desquite que se disputará en São Paulo.

Nuevamente el delantero argentino fue protagonista en el triunfo de Palmeiras.

Nuevamente el delantero argentino fue protagonista en el triunfo de Palmeiras.

Palmeiras se quedó con la primera semifinal

El trámite en el Maracaná se presentó cerrado y equilibrado en su etapa inicial, pero la paridad se quebró justo antes del descanso cuando el Flaco López apareció oportunamente para empalmar un centro desde la izquierda y poner el 1 a 0.

En el complemento, el local adelantó sus líneas con la urgencia del empate y dejó grietas defensivas que Palmeiras explotó a la perfección: a los 40 minutos, Marlon Freitas cazó un rebote en el área para marcar el 2 a 0 y enmudecer a la torcida tricolor, aunque en el descuento Wesley Natã conectó un cabezazo salvador que sentenció el 1-2 definitivo y devolvió algo de esperanza al elenco de Río.

Durante la mayor parte del segundo tiempo, el elenco paulista sacó a relucir su experiencia copera para manejar los hilos del cotejo y desgastar la paciencia de un Fluminense que atacó con más desesperación que claridad.

Los conducidos por Abel Ferreira administraron con inteligencia los tiempos y el repliegue, logrando controlar las insinuaciones del anfitrión hasta ese descuido aéreo final que dejó el pasaje a la final al rojo vivo.

El Flaco Lóez lo convirtió y lo grita todo Palmeiras.

El Flaco Lóez lo convirtió y lo grita todo Palmeiras.

Palmeiras a un paso de la final gracias al Flaco López

Cuando estaba por finalizar el primer tiempo apareció el uruguayo Joaquín Piquerez por el sector izquierdo para enviar un centro certero y el delantero argentino no dudó en definir para mandar la pelota al fondo de la red.

El Flaco López (quien disputó el Mundial 2026 con la camiseta de la Selección argentina) celebró señalando el escudo del Palmeiras, equipo que lo tiene como ídolo porque con sus goles conquistó el corazón de los hinchas.

La semifinal de la Copa Libertadores entre el Palmeiras y el Fluminense se definirá el miércoles 21 de octubre desde las 21.30 en el estadio Nubank Parque, casa del conjunto verde y del Flaco López.

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