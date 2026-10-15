El Flaco López convirtió y puso al Palmeiras a un paso de la final de la Libertadores

Nuevamente el delantero argentino fue protagonista en el triunfo de Palmeiras.

Palmeiras se quedó con la primera semifinal

El trámite en el Maracaná se presentó cerrado y equilibrado en su etapa inicial, pero la paridad se quebró justo antes del descanso cuando el Flaco López apareció oportunamente para empalmar un centro desde la izquierda y poner el 1 a 0.

En el complemento, el local adelantó sus líneas con la urgencia del empate y dejó grietas defensivas que Palmeiras explotó a la perfección: a los 40 minutos, Marlon Freitas cazó un rebote en el área para marcar el 2 a 0 y enmudecer a la torcida tricolor, aunque en el descuento Wesley Natã conectó un cabezazo salvador que sentenció el 1-2 definitivo y devolvió algo de esperanza al elenco de Río.

Durante la mayor parte del segundo tiempo, el elenco paulista sacó a relucir su experiencia copera para manejar los hilos del cotejo y desgastar la paciencia de un Fluminense que atacó con más desesperación que claridad.

Los conducidos por Abel Ferreira administraron con inteligencia los tiempos y el repliegue, logrando controlar las insinuaciones del anfitrión hasta ese descuido aéreo final que dejó el pasaje a la final al rojo vivo.

El Flaco Lóez lo convirtió y lo grita todo Palmeiras.

Palmeiras a un paso de la final gracias al Flaco López

Cuando estaba por finalizar el primer tiempo apareció el uruguayo Joaquín Piquerez por el sector izquierdo para enviar un centro certero y el delantero argentino no dudó en definir para mandar la pelota al fondo de la red.

El Flaco López (quien disputó el Mundial 2026 con la camiseta de la Selección argentina) celebró señalando el escudo del Palmeiras, equipo que lo tiene como ídolo porque con sus goles conquistó el corazón de los hinchas.

La semifinal de la Copa Libertadores entre el Palmeiras y el Fluminense se definirá el miércoles 21 de octubre desde las 21.30 en el estadio Nubank Parque, casa del conjunto verde y del Flaco López.