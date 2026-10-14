Franco Colapinto le hizo un pedido especial a sus fanáticos en las redes sociales: "Juntos"

“Yo siempre voy a ser un agradecido y realmente me siento un afortunado de haberlos tenido desde el principio, de todo el apoyo que me dan, de cómo me ayudan a conseguir los resultados, de cómo me empujan a ir por más siempre, a mí y al equipo… Realmente soy un agradecido por todo eso.”, reconoció.

“Sé que los hace sentir muy orgullosos cuando me va bien, pero hay veces que nos pasamos de la raya, que en vez de apoyarme terminamos criticando, terminamos atacando a otros pilotos, a otros colegas, a mis compañeros de equipo, a mis mecánicos, a mis ingenieros, gente con la que trabajo día a día.”, resaltó el piloto tras los reiterados episodios de hostigamiento hacia rivales, compañeros y personal de Alpine, una problemática que el propio equipo y la Fórmula 1 vienen condenando.

Franco Colapinto: "No me ayudan, ni a mí ni a mi futuro..."

“Sé que están pensando que me están defendiendo, pero están generando lo contrario. No me ayudan, ni a mí ni a mi futuro… realmente quiero que entiendan que eso es lo que tenemos que cambiar todos juntos. Tenemos que intentar mejorar como sociedad, y para ayudarme a tener una mejor performance, para ayudarme a seguir consiguiendo mi sueño, necesito que me ayuden a parar esto todos juntos.”, dijo Colapinto en un video que acompañó con solo una palabra "Juntos".

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“Hace un tiempo tomé la decisión de alejarme de las redes, de tomar un descanso de las redes sociales, enfocarme en lo que realmente me importa, enfocarme en mi sueño, en mi carrera deportiva, enfocarme con el equipo en conseguir los resultados que queremos. Quiero que sigan bancando al equipo, quiero que sigan bancándome a mí, y estoy seguro de que vamos a conseguir grandes resultados todos juntos. Vamos con todo como un equipo grande, a apoyarnos, a bancarnos en las buenas y en las malas. Gracias de corazón por entender, gracias por bancarme y por estar siempre.”, cerró Colapinto resaltando que el apoyo positivo es clave para su rendimiento y su futuro en la categoría.