Qué es la necrosis en los genitales que padece el estafador Leonardo Cositorto

La información disponible no precisa si Cositorto recibió formalmente ese diagnóstico ni cuál es el alcance de la lesión que motivó la operación.

Qué es la gangrena de Fournier y por qué puede ser grave para Cositorto

La gangrena de Fournier es una infección poco habitual que compromete los tejidos debajo de la piel y las capas que recubren los músculos de la región genital y el perineo, la zona ubicada entre los genitales y el ano.

Cuando las bacterias invaden esos tejidos, pueden dañar los vasos sanguíneos y reducir el aporte de sangre a la zona afectada. Esto favorece la destrucción de los tejidos y permite que la infección se extienda a otras regiones del cuerpo, como los muslos, el abdomen y el tórax.

Por su rápida evolución, la enfermedad constituye una emergencia médica. El tratamiento suele requerir una intervención inmediata para retirar el tejido muerto y controlar la infección, además de otras medidas que dependen del estado del paciente.

Aunque puede afectar a hombres, mujeres y niños, es más frecuente en varones. De acuerdo con las estimaciones citadas por Cleveland Clinic, en Estados Unidos se registran menos de dos casos por cada 100.000 hombres.

Cuáles son los síntomas de la gangrena de Fournier

Reconocer las primeras señales es importante para buscar asistencia médica sin demoras. Entre los síntomas que pueden aparecer en la zona genital o el perineo se encuentran:

Cambios en el color de la piel, que puede volverse roja, morada, marrón, gris azulada o negra.

Sensibilidad o dolor al tacto.

Hinchazón.

A medida que la infección avanza, también pueden presentarse fiebre, escalofríos, deshidratación, cansancio intenso, náuseas, vómitos y dolor abdominal de moderado a intenso. Otro signo posible es la presencia de un olor fuerte y desagradable en el área afectada.

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En personas con diabetes, la infección puede acompañarse de niveles elevados de glucosa en sangre, incluso cuando siguen el tratamiento indicado.

Estos síntomas no permiten confirmar por sí solos la enfermedad, pero su aparición, especialmente cuando hay dolor intenso o cambios rápidos en la piel de los genitales, requiere atención médica urgente.

En el caso de Cositorto, la intervención quirúrgica está prevista para este jueves. Hasta el momento, la información difundida no detalla cómo será su recuperación ni si necesitará tratamientos adicionales.