Los tres jugadores por los que acelera Independiente Rivadavia

Ezequiel Centurión Ezequiel Centurión debe volver a River Plate. La idea es comprarlo.

Lo del arquero es negociación directa con River Plate, dueño de su pase. Vencido el préstamo el 31 de diciembre, deberá volver al Millonario, aunque la intención del propio Ezequiel Centurión es seguir en la Lepra. Para eso, la CD deberá poner sobre la mesa una oferta que convenza a los popes de River Plate.

El caso de los volantes es mucho más simple: Independiente Rivadavia tiene opción de compra de ambos y las va a ejecutar, tal como ocurrió con Sheyko Studer. Pagada la opción, el jugador pasa a ser propiedad del club, algo que ocurrirá antes que venza el plazo de las mismas para ser ejecutadas.

La posición de Independiente Rivadavia en la tabla de promedios

La Lepra mendocina comenzará a dividir por tres torneos por primera vez ya que la tabla de promedios del 2025 contemplaba los torneos de 2023, 2024 y el actual; mientras que Independiente Rivadavia ascendió en 2023.

En su primer torneo en Primera División sumó 46 puntos y en su segundo torneo acumuló 43; de esta manera tiene 89 puntos en 73 partidos y comenzará el 2026 con un promedio de 1.219, una ubicación significativamente superior de los 1.000 de Instituto.