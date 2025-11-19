Los tres jugadores por los que acelera Independiente Rivadavia
Cerrado un año soñado, Alfredo Berti arma su nuevo Independiente Rivadavia con la cabeza puesta en una exigente temporada.
Por UNO
El parque es de diversiones. El ascenso de Gimnasia y Esgrima y la estrella deIndependiente Rivadavia pintan un panorama en verde como el principal pulmón de Mendoza. Cerrada la temporada, en la Lepra ponen la cabeza en la próxima temporada, un año que estará bien cargado de exigencia.
Alfredo Berti trabaja junto con Daniel Vila y Sebastián Peratta en la conformación del plantel. Claro que el nombre propio por excelencia es Sebastián Villa, una situación sensible debido al rendimiento que tuvo el colombiano en todo el año. Con contrato vigente, si llega una oferta tentadora, se sentarán a escuchar.
Al margen de la situación del capitán, en Independiente Rivadavia hay tres nombres propios por los que aceleran para abrocharlos lo antes posible: Ezequiel Centurión, Tomás Bottari y Matías Fernández cumplieron con creces y tienen prioridad para quedarse definitivamente tras vencer sus préstamos.
El caso de los volantes es mucho más simple: Independiente Rivadavia tiene opción de compra de ambos y las va a ejecutar, tal como ocurrió con Sheyko Studer. Pagada la opción, el jugador pasa a ser propiedad del club, algo que ocurrirá antes que venza el plazo de las mismas para ser ejecutadas.
La posición de Independiente Rivadavia en la tabla de promedios
La Lepra mendocina comenzará a dividir por tres torneos por primera vez ya que la tabla de promedios del 2025 contemplaba los torneos de 2023, 2024 y el actual; mientras que Independiente Rivadavia ascendió en 2023.
En su primer torneo en Primera División sumó 46 puntos y en su segundo torneo acumuló 43; de esta manera tiene 89 puntos en 73 partidos y comenzará el 2026 con un promedio de 1.219, una ubicación significativamente superior de los 1.000 de Instituto.