Franco Colapinto mostró su malestar después de la decepción que sufrió en el GP de Hungría de Fórmula 1

| FRANCO COLAPINTO POST GP:



“Hay que verlo ahora con los ingenieros en el box. No fue mala la largada en sí, pero no tenía nada de grip atrás, había ganado un puesto y después perdi muchos.”



“Perdimos mucho tiempo (…) Una carrera para el olvido, no teníamos mal ritmo pero un… pic.twitter.com/zWQDFY3upc