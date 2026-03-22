Una lesión le arrebató su sueño, pero se reinventó y corrió la Vuelta de Mendoza

Sin embargo, la vida le tenía preparada una sorpresa dolorosa que derribó sus sueños al suelo: sufrió la lesión de los ligamentos cruzados.

Así comenzó un duro proceso de recuperación que lo puso a prueba en dos frentes: por un lado, el desafío físico de volver a ponerse en óptimas condiciones; por el otro, la batalla interna con pensamientos que lo alejaban cada vez más de su pasión.

Vuelta de Mendoza - Ezequiel Suarez Luego de reinventarse soñó con un nuevo desafío: la Vuelta de Mendoza.

No obstante, cuando el panorama parecía desolador, la vida volvió a sorprenderlo con un giro inesperado. Durante la recuperación descubrió que un gran aliado en ese proceso era el ciclismo, lo que, más adelante, le permitió lograr algo inimaginable: ser parte de la Vuelta de Mendoza.

En su interior gestó un nuevo sueño: correr la Vuelta de Mendoza

Al sumar kilómetros arriba de la bicicleta se dio cuenta que ya no sufría dolor y que, aunque se trata de una etapa que es parte de la fisioterapia, lo disfrutaba.

Fue así que, junto a Jony Beltrán - un amigo que ya había corrido la Vuelta de Mendoza en diez oportunidades -, descubrió una pasión que lo acompaña hasta el día de hoy.

Además, al conocer la experiencia de Jony es que en su interior se gestó un nuevo sueño que lo colocó en el escenario más importante del ciclismo de Cuyo: ser parte de la Vuelta de Mendoza.

Eze Suarez El ciclista de 23 años fue parte de la Vuelta de Mendoza.

Para ello, nuevamente tuvo que adoptar una vida acorde a sus nuevos proyectos; así lo relató a Diario Uno Ezequiel Suárez: "Mi rutina diaria es intensa. Por las mañanas trabajo en un consultorio de kinesiología en Maipú, por la tarde estudio en la Facultad y en las noches entreno".

Postergar ciertos placeres para adoptar una disciplina está a la orden del día: "Implica no salir de fiesta, sacrificar juntadas con amigos, cumpleaños de familiares. Soy consciente que si querés llegar a ser uno de los grandes en este deporte hay que tomar sacrificios todos los días y no todos están dispuestos a hacerlo".

"Para estar preparado para la Vuelta de Mendoza vengo entrenando hace 3 años sin tomarme vacaciones, ya que un deportista de élite no tiene vacaciones, tiene descansos", agregó Ezequiel.

Ezequiel Suarez - Vuelta de Mendoza La Vuelta de Mendoza es un emblema para la deportistas de la provincia y para los que nos visitan.

Ezequiel Suárez cumplió su sueño de correr la Vuelta de Mendoza

La fiesta del ciclismo comenzó en su edición 50 con el prólogo en Godoy Cruz y el sueño de Eze comenzó a girar: "Me sumo mucho en cuanto al aprendizaje. Tuve la suerte que me tocaron unos compañeros de lujo, que trabajamos en equipo para llevar a que nuestro líder, Nicolás Reynoso, logre disputar la clasificación general de la Vuelta de Mendoza".

Ezequiel Suárez fue parte del equipo que representó a la Municipalidad de Luján de Cuyo: "Mis compañeros fueron Sebastián Cianci (capitán), Nicolás Reynoso, Matías Pernuzzi, Lautaro Ríos, Ignacio Villanueva, Joaquín Fernández y Román Giménez".

Ezequiel Suarez y equipo

"El staff estuvo compuesto por Carlos Monrroiz (técnico), Julieta y Rocio Monrroiz, Ana Monrroiz, Alberto Baldaso y Apablaza, Carlos Suárez y Serena Suárez", completó.

En cuanto a las aspiraciones del equipo, explicó: "El objetivo del equipo era ganar la clasificación general, que no se consiguió. Pero confío en lo que digo y en unos años el equipo de Luján va a ser imparable".

Nuevos horizontes tras la Vuelta de Mendoza

Luego de haber conseguido su primer objetivo ahora el ciclista tiene más retos por delante: "Mis próximos desafíos son preparar la Vuelta de San Juan 2027 y, nuevamente, la Vuelta de Mendoza 2027".

El trabajo y disciplina son una constante en la vida de Eze: "Me falta mucho por trabajar, por aprender, por crecer, quiero ser importante en el ciclismo argentino. Me gustaría llegar a la Selección Nacional, es algo que me encantaria, es difícil, pero voy a llegar".

Ezequiel Suarez - Ciclista Ezequiel tiene por delante la Vuelta de San Juan 2026 y la Vuelta de Mendoza 2026, entre otros desafíos.

"Este año el apoyo de la gente en la Vuelta de Mendoza fue impresionante, nunca había visto tanta gente al lado de la carreteras viendo a los ciclistas", finalizó emocionado el joven de 23 años.

Ezequiel Suárez es un ejemplo de resiliencia: logró reinventarse y cambiar la gimnasia deportiva por el ciclismo tras sufrir una lesión que, contra todo pronóstico, terminó transformando su vida para bien y abriendo el camino a nuevos sueños por alcanzar.