La saga "The last of us" es notable por varios motivos. Uno es la capacidad que tiene de convertir lo cotidiano en espacio para lo siniestro; como si detrás de lo que vemos todos los días se escondiera un revés oscuro, donde cada uno se salva como puede. Así -salvaje e inhóspita- es la recreación de Mendoza que hizo el usuario gamerdreams_ai en un video que se volvió viral en las redes esta semana.
Crearon una versión de Mendoza ambientada en el apocalipsis de la saga "The last of us"
El usuario gamerdreams_ai genera videos de diversas ciudades en un futuro distópico. Y esta vez le tocó a Mendoza
El creador se dedica a transformar imágenes reales de diversas ciudades -Bariloche, Tandil, Gijón, entre otras- en lo que serían de acuerdo a las premisas de la exitosa serie de videojuegos.
Repasemos: en "The last of us", una infección despoja a las personas de su voluntad y las convierte en vectores de supervivencia de un hongo. Pierden la empatía. Ya no socializan, ni tienen otro lenguaje más allá de algunos chasquidos.
Desde ese punto de vista, así se vería Mendoza tras la difusión del hongo Cordyceps entre su población:
The last of us, Mendoza y la ficción como marco para interpretar lo real
No es la primera vez que alguien elige a Mendoza como escenario para un ejercicio de lo que, en jerga académica, algunos llaman transficcionalidad.
Tiempo atrás, cuando "El eternauta" se catapultó como fenómeno global del streaming, hubo quien ideó una Mendoza bajo invasión alienígena, con los copos radiactivos y un Juan Salvo deambulando por el Parque General San Martín.
No serán, seguramente, las últimas creaciones de esta clase. En la era del post-posmodernismo, la pulsión por remixar introduce en la picadora a todas las narrativas, incluidas aquellas que se relacionan con lo más inmediato.
Eso sí: cuando la IA choca con el mundo, lo indispensable es aprender a distinguir lo real de lo ficticio.