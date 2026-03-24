Crearon una versión de Mendoza ambientada en el apocalipsis de la saga "The last of us"

Desde ese punto de vista, así se vería Mendoza tras la difusión del hongo Cordyceps entre su población:

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The last of us, Mendoza y la ficción como marco para interpretar lo real

No es la primera vez que alguien elige a Mendoza como escenario para un ejercicio de lo que, en jerga académica, algunos llaman transficcionalidad.

Tiempo atrás, cuando "El eternauta" se catapultó como fenómeno global del streaming, hubo quien ideó una Mendoza bajo invasión alienígena, con los copos radiactivos y un Juan Salvo deambulando por el Parque General San Martín.

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No serán, seguramente, las últimas creaciones de esta clase. En la era del post-posmodernismo, la pulsión por remixar introduce en la picadora a todas las narrativas, incluidas aquellas que se relacionan con lo más inmediato.

Eso sí: cuando la IA choca con el mundo, lo indispensable es aprender a distinguir lo real de lo ficticio.