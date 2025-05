La serie que, estamos todos de acuerdo, ha demostrado cómo había que trasladar un videojuego al formato episódico en la pequeña pantalla, más cuando hablamos de acción real, pues siempre es más fácil cuando son dibujos animados o elementos realizados mediante CGI (ordenador).

Así las cosas y sabiendo como sabíamos que estos nuevos episodios no iban a contar todo lo que vimos en The Last of Us: Parte 2, el videojuego, Max ha confirmado que habrá más, al menos una tercera temporada, claro que tampoco podemos descartar una cuarta, como declaró Craig Mazin, creador del show junto al propio Neil Druckmann, en una entrevista reciente.

thelast3.jpg The Last of Us, la serie más vista del mundo tendrá tercera temporada, ¿cuándo se estrenará?

La temporada 3 es oficial

Esta nueva etapa de The Last of Us no solo mantendrá el peligro latente de los infectados -que cada vez presentan mutaciones más complejas como los acechadores más inteligentes y transmisiones por esporas-, sino que sumará nuevas facciones como los Serafitas (o Scars) y el Frente de Liberación de Washington (WLF), intensificando el conflicto humano en este entorno postapocalíptico.

De continuar respetando la línea narrativa del videojuego, la tercera temporada seguiría el camino de Ellie en su búsqueda de justicia tras la muerte de Joel.

No puede haber sido en vano. La Temporada 3 está en camino. #TheLastOfUs pic.twitter.com/miXvLwvq59 — Max España (@StreamMaxES) April 9, 2025

La renovación ha sido confirmada asimismo por Francesca Orsi, vicepresidenta ejecutiva de programación de HBO, quien ha calificado la temporada 2 como "una secuela magistral" y ha asegurado que la tercera mantendrá el nivel "emotivo y extraordinario".

Por su parte, Craig Mazin ha afirmado que el resultado de la segunda temporada ha superado todas sus expectativas, y que están deseando seguir contando la historia.

Neil Druckmann, cocreador del videojuego y de la serie, ha subrayado lo agradecido que se siente por la respuesta del público y el apoyo de HBO, PlayStation Productions y Naughty Dog.

Aunque ambos directivos confirmaron la ansiada temporada 3 de The Last of Us, no adelantaron cuándo será el día del estreno.