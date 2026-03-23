Torneo Apertura: Estudiantes goleó y Huracán no pudo con Barracas

En La Plata, el equipo del uruguayo Alexander Medina abrió la cuenta a los 2' del complemento con el gol de Alexis Castro mientras que Mikel Amondarain amplió la ventaja a los 25'. La goleada la cerró Adolfo Gaich, con un triplete a los 35', 39' y 42' minutos.

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Con este resultado, Estudiantes aprovechó el traspié de Vélez ante Lanús, recortó a un punto la distancia y quedó segundo con 21 unidades. Por su parte, Central Córdoba no pudo meterse entre los ocho primeros y se mantiene en el undécimo puesto con 12 puntos.