Torneo Apertura: Estudiantes goleó y Huracán no pudo con Barracas

Estudiantes de La Plata goleó 5-0 a Central Córdoba de Santiago del Estero, en condición de local, en el marco de la fecha 12 de la Zona A del Torneo Apertura de la Liga Profesional y quedó como escolta del líder Vélez con un punto de diferencia.
Estudiantes goleó a Central Córdoba por la fecha 12 de la Zona A del Torneo Apertura y quedó como escolta del líder Vélez.
Estudiantes de La Plata goleó 5-0 a Central Córdoba de Santiago del Estero, en condición de local, en el marco de la fecha 12 de la Zona A del Torneo Apertura de la Liga Profesional y quedó como escolta del líder Vélez con un punto de diferencia.
En La Plata, el equipo del uruguayo Alexander Medina abrió la cuenta a los 2' del complemento con el gol de Alexis Castro mientras que Mikel Amondarain amplió la ventaja a los 25'. La goleada la cerró Adolfo Gaich, con un triplete a los 35', 39' y 42' minutos.
Con este resultado, Estudiantes aprovechó el traspié de Vélez ante Lanús, recortó a un punto la distancia y quedó segundo con 21 unidades. Por su parte, Central Córdoba no pudo meterse entre los ocho primeros y se mantiene en el undécimo puesto con 12 puntos.
En la próxima fecha, el Pincha visitará a San Lorenzo en el debut del nuevo DT Gustavo Álvarez mientras que el Ferroviario recibirá a Newell's en el estadio Único Madre de Ciudades.
En el cierre de la jornada, Huracán empató sin goles con Barracas Central y no pudo meterse entre los 8 primeros del Grupo B del Torneo Apertura.
El 0 a 0 en el Ducó dejó al Globo en el puesto 9 con 14 puntos e igualado con Argentinos Juniors (8) y Gimnasia La Plata (10). Barracas tiene 16 y se mantiene en el puesto 7, dentro de los clasificados a playoffs.