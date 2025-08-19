US Open: cómo les fue a los tenistas argentinos en el arranque de la qualy

Marco Trungelliti (183) y Federico Gómez (206) ganaron sus respectivos partidos y avanzaron a la segunda ronda dela qualy del US Open, el cuarto y último Grand Slam del año.
El santiagueño Trungelliti, de 35 años, se impuso al estadounidense Christopher Eubanks (160) por 7-5, 3-6 y 6-3 y se medirá con el chileno Christian Garín (127), quien llegó al top 20 durante el 2021.
Gómez derrotó al eslovaco Lukas Klein (120) por 6-2 y 6-4, consiguió un triunfo muy importante para volver al top 200 del ranking ATP y deberá jugar con el italiano Federico Cina (216), de 18 años y prometedor ascenso en el ranking.
Por su parte, Facundo Bagnis (465) y Paula Ormaechea (1181) cayeron en sets corridos. El santafesino cayó con el australiano James Duckworth (107) por 6-4 y 6-2, mientras que Ormaechea no pudo con la húngara Panna Udvardy (136) y perdió por 6-4 y 6-1.
En el cuadro principal esperan Francisco Cerúndolo, Sebastián Báez, Tomás Etcheverry, Francisco Comesaña y Mariano Navone.