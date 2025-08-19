US Open: cómo les fue a los tenistas argentinos en el arranque de la qualy

El santiagueño Trungelliti, de 35 años, se impuso al estadounidense Christopher Eubanks (160) por 7-5, 3-6 y 6-3 y se medirá con el chileno Christian Garín (127), quien llegó al top 20 durante el 2021.

Gómez derrotó al eslovaco Lukas Klein (120) por 6-2 y 6-4, consiguió un triunfo muy importante para volver al top 200 del ranking ATP y deberá jugar con el italiano Federico Cina (216), de 18 años y prometedor ascenso en el ranking.