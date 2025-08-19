Inicio Ovación Fútbol Torneo Clausura
El ranking negativo que incluye a Independiente Rivadavia y Godoy Cruz y en el que no aparece Boca

Cumplidas 5 fechas del Torneo Clausura Godoy Cruz e Independiente Rivadavia forman parte del lote de los peores equipos del certamen en el que Boca dejó de estar tras volver al triunfo en Mendoza.

Por UNO
Cumplidas 5 fechas del Torneo Clausura de la Liga Profesional Godoy Cruz e Independiente Rivadavia forman parte del lote de los peores equipos del certamen mientras que Boca dejó de estar en ese grupo tras volver al triunfo en Mendoza.

La Lepra acumula solo 4 puntos en 5 fechas, sumó solo uno de los últimos 9 que disputó y figura en el puesto 26 en la suma de puntos del Clausura siendo parte del lote de los cinco peores equipos del segundo torneo del año.

Independiente Rivadavia vs Boca
Racing, también con 4 puntos, ocupa el puesto 27 y un escalón más abajo aparece Godoy Cruz con solo 3 puntos, dos derrotas consecutivas y el correspondiente cambio de entrenador con la salida de Esteban Solari y el arribo de Walter Ribonetto.

Cerrando el lote de los cinco peores equipos del Clausura aparecen Aldosivi en el puesto 29 con 3 puntos e Independiente de Avellaneda que tiene solo 2 puntos y estaría último en una virtual tabla unificada.

godoy
Los peores equipos del Torneo Clausura en las cinco primeras fechas

  • 26) Independiente Rivadavia: ganó uno, empató uno y perdió 3, tiene 4 puntos, 5 goles a favor y 7 tantos en contra.
  • 27) Racing: ganó uno, empató uno y perdió 3, tiene 4 puntos, 3 goles a favor y 5 tantos en contra.
  • 28) Godoy Cruz: empató 3 y perdió 2, tiene 3 puntos, 4 goles a favor y 7 tantos en contra.
  • 29) Aldosivi: empató 3 y perdió 2, tiene 3 puntos, un gol a favor y 5 tantos en contra.
  • 30) Independiente: empató 2 y perdió 3, tiene 2 puntos, 4 goles a favor y 7 tantos en contra.

Los peores equipos en los Promedios y la tabla anual unificada

Promedios

  • 26) Central Córdoba 1.117
  • 27) Banfield 1.117
  • 28) Sarmiento 0.990
  • 29) Aldosivi 0.857
  • 30) San Martín de San Juan 0.667

Tabla anual unificada

  • 26) Sarmiento 21
  • 27) Godoy Cruz 20
  • 28) Talleres 18
  • 29) Aldosivi 18
  • 30) San Martín de San Juan 14

