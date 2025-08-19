Cumplidas 5 fechas del Torneo Clausura de la Liga Profesional Godoy Cruz e Independiente Rivadavia forman parte del lote de los peores equipos del certamen mientras que Boca dejó de estar en ese grupo tras volver al triunfo en Mendoza.
El ranking negativo que incluye a Independiente Rivadavia y Godoy Cruz y en el que no aparece Boca
Cumplidas 5 fechas del Torneo Clausura Godoy Cruz e Independiente Rivadavia forman parte del lote de los peores equipos del certamen en el que Boca dejó de estar tras volver al triunfo en Mendoza.