Independiente Rivadavia y Godoy Cruz ya tienen agendados sus partidos por la fecha 7 del Torneo Clausura

La Liga Profesional confirmó los días y horarios de la fecha 7 del Torneo Clausura en la que Independiente Rivadavia y Godoy Cruz se medirán respectivamente con Argentinos Juniors y Platense, campeón del Apertura.
