Independiente Rivadavia y Godoy Cruz ya tienen agendados sus partidos por la fecha 7 del Torneo Clausura

La Lepra jugará con el Bicho de La Paternal el sábado 30 de agosto desde las 17, en el estadio Bautista Gargantini y el Tomba visitará al Calamar, en Vicente López, el lunes 1 de septiembre a las 19.15.

independienterivadavia1 Independiente Rivadavia será local ante Argentinos Juniors.

En cuanto a Boca y River ambos jugarán el domingo 31 ya que mientras los xeneizes visitarán en Mar del Plata a Aldosivi, desde las 14.30, los Millonarios recibirán en el Monumental a San Martín de San Juan desde las 19.15