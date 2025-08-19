Inicio Ovación Fútbol Independiente Rivadavia
Torneo Clausura

Independiente Rivadavia y Godoy Cruz ya tienen agendados sus partidos por la fecha 7 del Torneo Clausura

La Liga Profesional confirmó los días y horarios de la fecha 7 del Torneo Clausura en la que Independiente Rivadavia y Godoy Cruz se medirán respectivamente con Argentinos Juniors y Platense

Por UNO
Godoy Cruz ya tiene agendados sus pròximos tres partidos.

Foto: Nicolás Rios/ Diario UNO

La Lepra jugará con el Bicho de La Paternal el sábado 30 de agosto desde las 17, en el estadio Bautista Gargantini y el Tomba visitará al Calamar, en Vicente López, el lunes 1 de septiembre a las 19.15.

independienterivadavia1
Independiente Rivadavia será local ante Argentinos Juniors.

En cuanto a Boca y River ambos jugarán el domingo 31 ya que mientras los xeneizes visitarán en Mar del Plata a Aldosivi, desde las 14.30, los Millonarios recibirán en el Monumental a San Martín de San Juan desde las 19.15

La séptima fecha del Clausura será la última antes del receso por la doble fecha de Eliminatorias del Mundial 2026.

Lo que viene para Independiente Rivadavia

  • Viernes 22/8 a las 20 vs Tigre (V) Torneo Clausura
  • Sábado 30/8 a las 17 vs Argentinos Juniors (L) Torneo Clausura
  • Viernes 5/9 a las 21 vs. Tigre (en Rosario) Copa Argentina

Lo que viene para Godoy Cruz

  • Jueves 21/8 a las 19 vs Atlético Mineiro (L) Copa Sudamericana
  • Lunes 25/8 a las 17 vs Vélez (L) Torneo Clausura
  • Lunes 1/8 a las 19.15 vs Platense (V) Torneo Clausura

La fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga Profesional

fecha 7

