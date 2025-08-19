Inicio Ovación Rugby Agustín Creevy
Agustín Creevy se despidió en su club y cuestionó los valores del rugby: "Hay mucha gente hija de puta"

El ex capitán de Los Pumas Agustín Creevy cuestionó los valores del rugby y aseguró que también “hay mucha gente hija de puta” en dicho deporte.

Por UNO
Este fin de semana, el jugador con más presencias en Los Pumas se retiró de la actividad con la camiseta de San Luis de La Plata, el club donde se formó, en la derrota ante Belgrano por el URBA Top 12. El ex forward se despidió a sus 40 años con 110 partidos oficiales con la camiseta albiceleste.

Agustín-Creevy.jpg
Agustín Creevy se despidió de Los Pumas el año pasado y en su club el último fin de semana.

El platense fue capitán de la ´Albiceleste´ durante 9 años y, este lunes, cuestionó los discutidos “valores del rugby”y también a quienes lo consideran elitista: “¿Sabes cuántos clubes pobres hay jugando al rugby y cuánta gente salió de la calle por jugar al rugby? Pasa con todo, no es solamente el rugby. Hay gente hija de puta dentro del rugby como afuera, como en el fútbol, como en cualquier lado”.

“El asesinato de Fernando Báez Sosa fue una locura. Eran tipos que decían jugar al rugby, que se agarraban de los valores, pero el valor del rugby es el mismo que el de todos los deportes. El valor del rugby es el valor del deporte, el mismo que el de todos los deportes. No por jugar un deporte vos los tenés, vos los tenés que brindar. No es que somos unos extraterrestres que estamos en otro lado” agregó.

Además, Creevy criticó la postura de superioridad que se intenta imponer desde dichos valores: “Te hacen parar en una superioridad que no va. Yo detesto decir los valores del rugby, me cansa. Los valores del rugby te hacen parar en una superioridad que no me va. Los valores del rugby los tiene el fútbol, los tiene el voley, los tenés vos en tu casa. No es que hay diferentes tipos de valores. Eso nos mata. El jugador de rugby tiene los mismos valores que cualquiera.

creevy1.jpg
Creevy y Maradona en el Mundial de Rugby del 2015.

Creevy y Maradona en el Mundial de Rugby del 2015.

Por último, el ex jugador se refirió al polémico homenaje de Los Pumas a Diego Armando Maradona el día de su fallecimiento: “No jugué en ese partido, no estaba. Fue evitable, sí. A nivel institución se debería haber hecho algo, a nivel equipo también. Fue un golpe muy grande porque ahí agarra un colapso también con el rugby de nuevo”.

