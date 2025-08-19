Agustín Creevy se despidió en su club y cuestionó los valores del rugby: "Hay mucha gente hija de puta"

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ScrumESPN/status/1956814048776880471&partner=&hide_thread=false ¡La ronda final!



Las palabras de Agustín Creevy después de jugar su último partido con el club de sus amores, San Luis.



“El asesinato de Fernando Báez Sosa fue una locura. Eran tipos que decían jugar al rugby, que se agarraban de los valores, pero el valor del rugby es el mismo que el de todos los deportes. El valor del rugby es el valor del deporte, el mismo que el de todos los deportes. No por jugar un deporte vos los tenés, vos los tenés que brindar. No es que somos unos extraterrestres que estamos en otro lado” agregó.

Además, Creevy criticó la postura de superioridad que se intenta imponer desde dichos valores: “Te hacen parar en una superioridad que no va. Yo detesto decir los valores del rugby, me cansa. Los valores del rugby te hacen parar en una superioridad que no me va. Los valores del rugby los tiene el fútbol, los tiene el voley, los tenés vos en tu casa. No es que hay diferentes tipos de valores. Eso nos mata. El jugador de rugby tiene los mismos valores que cualquiera.

creevy1.jpg Creevy y Maradona en el Mundial de Rugby del 2015.

Por último, el ex jugador se refirió al polémico homenaje de Los Pumas a Diego Armando Maradona el día de su fallecimiento: “No jugué en ese partido, no estaba. Fue evitable, sí. A nivel institución se debería haber hecho algo, a nivel equipo también. Fue un golpe muy grande porque ahí agarra un colapso también con el rugby de nuevo”.