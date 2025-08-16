Tercero con 14 puntos quedó Liceo que volvió a perder, esta vez frente a Teqüé por 47 a 45, cuarto quedó San Juan RC con 13 puntos y quinto Universidad de San Juan tras perder como local frente al Mendoza RC por 56 a 36.
Las posiciones del Top 8 del Regional del Oeste
- Los Tordos 21 puntos
- Marista 16
- Liceo 14
- San Juan RC 13
- Universidad (San Juan) 12
- Mendoza RC 8
- Banco Mendoza 6
- Teqüé 5
Faltan dos fechas y en la próxima fase los ocho equipos se dividirán en dos zonas de cuatro equipos, arrastrando los puntos y allí se definirán los semifinalistas.
La próxima fecha del Regional
El próximo sábado 23 de agosto Liceo recibirá a Marista en un duelo clave por el segundo puesto y el puntero Los Tordos será visitante frente a Banco Mendoza, en Chacras de Coria.
Además, se jugará el clásico sanjuanino entre San Juan RC y la U y en Bermejo el Mendoza RC se medirá con Teqüé.