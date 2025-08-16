Tercero con 14 puntos quedó Liceo que volvió a perder, esta vez frente a Teqüé por 47 a 45, cuarto quedó San Juan RC con 13 puntos y quinto Universidad de San Juan tras perder como local frente al Mendoza RC por 56 a 36.

Las posiciones del Top 8 del Regional del Oeste

Los Tordos 21 puntos

Marista 16

Liceo 14

San Juan RC 13

Universidad (San Juan) 12

Mendoza RC 8

Banco Mendoza 6

Teqüé 5

Faltan dos fechas y en la próxima fase los ocho equipos se dividirán en dos zonas de cuatro equipos, arrastrando los puntos y allí se definirán los semifinalistas.

La próxima fecha del Regional

El próximo sábado 23 de agosto Liceo recibirá a Marista en un duelo clave por el segundo puesto y el puntero Los Tordos será visitante frente a Banco Mendoza, en Chacras de Coria.

Además, se jugará el clásico sanjuanino entre San Juan RC y la U y en Bermejo el Mendoza RC se medirá con Teqüé.