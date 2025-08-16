Bertranou hizo uno de los tries del puntero.

Bertranou hizo uno de los tries del puntero.

Nicolás Ríos

Los Tordos venció como local a San Juan RC y se mantiene como único puntero del Top 8 del Regional del Oeste tras disputarse este sábado la quinta fecha de la segunda rueda.

Los Pájaros, en su cancha, empezaron perdiendo 7 a 0 pero después marcaron 7 tries para ganar por 43 a 14, resultado que le permite sostenerse en la cima de las posiciones con 21 puntos.

El escolta ahora es Marista que se recuperó como local y venció con punto bonus a Banco Mendoza por 52 a 29 para escalar en la tabla donde ahora acumula 16 unidades.

Tercero con 14 puntos quedó Liceo que volvió a perder, esta vez frente a Teqüé por 47 a 45, cuarto quedó San Juan RC con 13 puntos y quinto Universidad de San Juan tras perder como local frente al Mendoza RC por 56 a 36.

Las posiciones del Top 8 del Regional del Oeste

  • Los Tordos 21 puntos
  • Marista 16
  • Liceo 14
  • San Juan RC 13
  • Universidad (San Juan) 12
  • Mendoza RC 8
  • Banco Mendoza 6
  • Teqüé 5

Faltan dos fechas y en la próxima fase los ocho equipos se dividirán en dos zonas de cuatro equipos, arrastrando los puntos y allí se definirán los semifinalistas.

La próxima fecha del Regional

El próximo sábado 23 de agosto Liceo recibirá a Marista en un duelo clave por el segundo puesto y el puntero Los Tordos será visitante frente a Banco Mendoza, en Chacras de Coria.

Además, se jugará el clásico sanjuanino entre San Juan RC y la U y en Bermejo el Mendoza RC se medirá con Teqüé.

