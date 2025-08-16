Inicio Ovación Rugby Rugby Championship
Rugby Championship: los Wallabies sorprendieron a los Springboks en una remontada histórica

Australia dio la gran sorpresa al vencer como visitante a Sudáfrica, bicampeón del mundo, en el encuentro que puso en marcha el Rugby Championship.

Por UNO
Los Wallabies brillaron en Johannesburgo.

En el Ellis Park de Johannesburgo, los Wallabies perdían 22 a 0 y terminaron ganando 38 a 22 en una levantada notable.

Australia

Sudáfrica salió a demostrar su superioridad y se adelantó con tries de Kurt-Lee Arendse, André Esterhuizen y el capitán Siya Kolisi, dos goles y un penal de Mannie Libbok.

Australia tuvo imprecisiones y parecía incapaz de romper la muralla defensiva de los Springboks hasta que llegando a la media hora de juego el wing Dylan Pietsch descontó con una conquista.

En el complemento, el conjunto visitante sorprendió con el try de Harry Wilson y en los últimos 25' dio vuelta el resultado con tries de Joseph-Aukuso Suaalii, el segundo de Wilson, Max Jorgensen y Tom Wright, sumados a 4 conversiones de James O'Connor.

Rugby Championship 2025

16 de agosto

  • Sudáfrica 22-38 Australia
  • 18:10 Argentina - Nueva Zelanda

23 de agosto

  • 12:10 Sudáfrica - Australia
  • 18:10 Argentina - Nueva Zelanda

6 de septiembre

  • 01:30 Australia - Argentina
  • 04:05 Nueva Zelanda - Sudáfrica

13 de septiembre

  • 01:00 Australia - Argentina
  • 04:05 Nueva Zelanda - Sudáfrica

27 de septiembre

  • 02:05 Nueva Zelanda - Australia
  • 12:10 Sudáfrica - Argentina

4 de octubre

  • 06:45 Australia - Nueva Zelanda
  • 10:00 Argentina - Sudáfrica (en Londres)

Todos los partidos están en hora argentina.

