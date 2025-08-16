Rugby Championship: los Wallabies sorprendieron a los Springboks en una remontada histórica

En el Ellis Park de Johannesburgo, los Wallabies perdían 22 a 0 y terminaron ganando 38 a 22 en una levantada notable.

Australia

Sudáfrica salió a demostrar su superioridad y se adelantó con tries de Kurt-Lee Arendse, André Esterhuizen y el capitán Siya Kolisi, dos goles y un penal de Mannie Libbok.