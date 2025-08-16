Rugby Championship: los Wallabies sorprendieron a los Springboks en una remontada histórica

Australia tuvo imprecisiones y parecía incapaz de romper la muralla defensiva de los Springboks hasta que llegando a la media hora de juego el wing Dylan Pietsch descontó con una conquista.
Embed - SOUTH AFRICA v AUSTRALIA | The Rugby Championship 2025 | Round 1
En el complemento, el conjunto visitante sorprendió con el try de Harry Wilson y en los últimos 25' dio vuelta el resultado con tries de Joseph-Aukuso Suaalii, el segundo de Wilson, Max Jorgensen y Tom Wright, sumados a 4 conversiones de James O'Connor.
Rugby Championship 2025
16 de agosto
- Sudáfrica 22-38 Australia
- 18:10 Argentina - Nueva Zelanda
23 de agosto
- 12:10 Sudáfrica - Australia
- 18:10 Argentina - Nueva Zelanda
6 de septiembre
- 01:30 Australia - Argentina
- 04:05 Nueva Zelanda - Sudáfrica
13 de septiembre
- 01:00 Australia - Argentina
- 04:05 Nueva Zelanda - Sudáfrica
27 de septiembre
- 02:05 Nueva Zelanda - Australia
- 12:10 Sudáfrica - Argentina
4 de octubre
- 06:45 Australia - Nueva Zelanda
- 10:00 Argentina - Sudáfrica (en Londres)
Todos los partidos están en hora argentina.