Diputada radical propuso modificar la denominación referida a personas con autismo

Silvina Gómez, diputada provincial del radicalismo, propuso en la Legislatura de Mendoza que a las personas con autismo se las denomine con una terminología diferente a la actual y cambiar la palabra "trastorno" por "condición.
Silvina Gómez, diputada provincial del radicalismo, propuso en la Legislatura de Mendoza que a las personas con autismo se las denomine con una terminología diferente a la actual y cambiar la palabra "trastorno" por "condición.
La propuesta de la legisladora oficialista comenzó a ser tratada en la Comisión de Desarrollo Social donde fue considerada como una "iniciativa inclusiva que aportará respeto" a quienes están afectados por autismo.
Concretamente lo que busca el proyecto es cambiar la nomenclatura de TEA – Trastorno - por CEA –Condición-, que implicaría una mirada “distinta y más integral”, según la propia Gómez.
La comisión de Desarrollo Social, que preside Stella Huczak (PRO), comenzó este lunes el estudio del proyecto de Silvina Gómez (UCR), por el cual se busca modificar la terminología empleada en la normativa provincial y en el ámbito de la administración pública, respecto de las personas dentro del espectro autista.
La legisladora sostuvo: “Es un enfoque basado en los derechos humanos, el reconocimiento de la neurodiversidad y el respeto por la identidad y la autodeterminación de las personas. La elección del lenguaje no es neutra; conlleva implicancias políticas, jurídicas, sociales y simbólicas”.
Gómez argumentó: “El uso del término condición permite una comprensión más integral y respetuosa, que reconoce al autismo como una forma diversa del neurodesarrollo y no como una enfermedad que deba ser curada".
"Este cambio de terminología -agregó- se alinea con los principios de la neurodiversidad, un modelo que promueve el respeto por las diferencias neurológicas como parte de la variabilidad humana, y con el enfoque de derechos humanos que impulsa la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) de las Naciones Unidas”.
La propuesta promueve sustituir en todo el cuerpo normativo vigente en la provincia de Mendoza, “así como en toda comunicación, documento oficial, reglamentación, programas, protocolos, planes y políticas públicas provinciales”, la expresión trastorno del espectro autista” o su sigla “TEA”, por la expresión “Condición del Espectro Autista” o su sigla “CEA”.
La norma alcanzará a todas las dependencias, organismos y entidades públicas y privadas que intervengan en la atención, inclusión, educación y protección de los derechos de las personas con condición del espectro autista en Mendoza.
Fuente: Legislatura de Mendoza.