Diputada radical propuso modificar la denominación referida a personas con autismo

silvina gomez ucr Silvina Gómez, diputada provincial de la UCR. Es quien propuso que se utilice el término "condición" y no "trastorno" para referirse a las personas con autismo. Foto: Instagram Silvina Gómez

"Condición" en lugar de "trastorno" del espectro autista

La comisión de Desarrollo Social, que preside Stella Huczak (PRO), comenzó este lunes el estudio del proyecto de Silvina Gómez (UCR), por el cual se busca modificar la terminología empleada en la normativa provincial y en el ámbito de la administración pública, respecto de las personas dentro del espectro autista.

La legisladora sostuvo: “Es un enfoque basado en los derechos humanos, el reconocimiento de la neurodiversidad y el respeto por la identidad y la autodeterminación de las personas. La elección del lenguaje no es neutra; conlleva implicancias políticas, jurídicas, sociales y simbólicas”.

La utilización del término trastorno responde a un enfoque clínico tradicional que concibe al autismo desde una perspectiva patologizante, centrada en el déficit, lo que contribuye a procesos de estigmatización, segregación e infantilización de las personas autistas. Este enfoque ha sido cuestionado por movimientos de personas autistas y por corrientes actuales de la neurociencia y la psicología, que abogan por modelos más inclusivos y basados en la diversidad

Gómez argumentó: “El uso del término condición permite una comprensión más integral y respetuosa, que reconoce al autismo como una forma diversa del neurodesarrollo y no como una enfermedad que deba ser curada".

"Este cambio de terminología -agregó- se alinea con los principios de la neurodiversidad, un modelo que promueve el respeto por las diferencias neurológicas como parte de la variabilidad humana, y con el enfoque de derechos humanos que impulsa la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) de las Naciones Unidas”.

La propuesta promueve sustituir en todo el cuerpo normativo vigente en la provincia de Mendoza, “así como en toda comunicación, documento oficial, reglamentación, programas, protocolos, planes y políticas públicas provinciales”, la expresión trastorno del espectro autista” o su sigla “TEA”, por la expresión “Condición del Espectro Autista” o su sigla “CEA”.

La norma alcanzará a todas las dependencias, organismos y entidades públicas y privadas que intervengan en la atención, inclusión, educación y protección de los derechos de las personas con condición del espectro autista en Mendoza.

Fuente: Legislatura de Mendoza.