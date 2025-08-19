Inicio Ovación Fútbol Talleres de Córdoba
Ignacio Alastra: la promesa mendocina que tuvo su debut en Talleres de la mano de Carlos Tevez

Talleres de Córdoba y San Martín de San Juan igualaron sin goles por la quinta fecha del Torneo Clausura 2025y la novedad fue el debut del mendocino Ignacio Alastra.

Nacho Alastra tuvo su debut en Primera.

A los 28' del segundo tiempo el juvenil de 17 años surgido de Academia Chacras ingresó junto a Joaquín Mosqueira en remplazo de Matías Galarza y el brasileño Rick para cumplir su sueño de llegar a la máxima categoría del fútbol argentino.

El hijo del ex futbolista de Guaymallén, Luján, Gimnasia, Independiente Rivadavia y San Martín, Guillermo Alastra, llegó a Talleres hace 3 años, es categoría 2007, juega de extremo y había estado concentrado con el primer equipo en la fecha pasada, ante Lanús.

Tras haber firmado en abril su primer contrato (hasta 2027) y tener destacadas actuaciones en la quinta y la reserva de la T, Nacho Alastra tuvo sus primeros minutos en Primera División y nada menos que en el Kempes donde estuvo acompañado por su familia.

Talleres y San Martín de San Juan, comprometidos por el descenso

Valentín Depietri había logrado adelantar a la “T” en el encuentro, a los 15' del complemento, pero el tanto fue anulado y ambos equipos se repartieron los puntos y no pudieron escaparle a la zona baja de la tabla anual. El elenco comandado por Carlos Tévez quedó en la 28va posición con 18 unidades, mismos que Aldosivi (29), y a solo cuatro de distancia de los sanjuaninos.

No obstante, el cuadro verdinegro también se encuentra en la última plaza de la clasificación por promedios (hay un descenso por esta vía), por lo que la otra institución que bajaría a la Segunda División, si todo continua de esta manera, la permanencia de los cordobeses en la categoría estaría aún más en riesgo.

Sobre el final, los simpatizantes locales se pronunciaron en contra del presente del equipo con insultos, silbidos y canticos hacia los jugadores.

