Ignacio Alastra: la promesa mendocina que tuvo su debut en Talleres de la mano de Carlos Tevez

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/lautigilaberte/status/1957618614913364185&partner=&hide_thread=false Debut oficial de Ignacio Alastra con la camiseta de Talleres, en el partido por la fecha 5 ante San Martín de San Juan, en el Kempes.



¡Felicitaciones, pibe!. pic.twitter.com/mTaKuBQMqY — Lautaro Gilaberte (@lautigilaberte) August 19, 2025

Tras haber firmado en abril su primer contrato (hasta 2027) y tener destacadas actuaciones en la quinta y la reserva de la T, Nacho Alastra tuvo sus primeros minutos en Primera División y nada menos que en el Kempes donde estuvo acompañado por su familia.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/la1913com/status/1957637150272295056&partner=&hide_thread=false La emoción de la familia de Ignacio Alastra tras el debut del juvenil esta noche en el Estadio Kempes ante San Martín (SJ). pic.twitter.com/63RflqwTz9 — La1913ok (@la1913com) August 19, 2025

Talleres y San Martín de San Juan, comprometidos por el descenso

Valentín Depietri había logrado adelantar a la “T” en el encuentro, a los 15' del complemento, pero el tanto fue anulado y ambos equipos se repartieron los puntos y no pudieron escaparle a la zona baja de la tabla anual. El elenco comandado por Carlos Tévez quedó en la 28va posición con 18 unidades, mismos que Aldosivi (29), y a solo cuatro de distancia de los sanjuaninos.

Embed - TALLERES y SAN MARTÍN CERRARON LA FECHA con un EMPATE | #Talleres 0-0 #SanMartinSJ | Resumen

No obstante, el cuadro verdinegro también se encuentra en la última plaza de la clasificación por promedios (hay un descenso por esta vía), por lo que la otra institución que bajaría a la Segunda División, si todo continua de esta manera, la permanencia de los cordobeses en la categoría estaría aún más en riesgo.

Sobre el final, los simpatizantes locales se pronunciaron en contra del presente del equipo con insultos, silbidos y canticos hacia los jugadores.