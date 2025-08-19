Inicio Ovación Fútbol Claudio Echeverri
Claudio Echeverri, cedido por el Manchester City, tendrá como compañero a otro ex River campeón del mundo

Claudio Echeverri no jugará en el Manchester City sino que será cedido a otro equipo europeo donde tendrá como compañero a otro ex River campeón del mundo con la Selección argentina.

Claudio Echeverri no jugará esta temporada en el Manchester City sino que será cedido a préstamo a otro equipo europeo donde tendrá como compañero a otro ex River que fue campeón del mundo con la Selección argentina.

A horas de haber sido convocado por Lionel Scaloni para la próxima doble fecha de Eliminatorias del Mundial 2026, el Diablito quedó a solo detalles de ser transferido al Bayer Leverkusen de Alemania donde juega Exequiel Palacios.

Fabrizio Romano, especialista en el mercado de pases, confirmó que ya está todo acordado para que Echeverri vaya del City al Leverkusen sin cláusula de compra y con el sueldo a cargo del conjunto alemán.

El talentoso futbolista de 19 años viajará a Alemania para cumplir la revisión médica de rigor y sumarse al equipo que dirige técnicamente el holandés Erik Ten Hag donde el tucumano Palacios es una de las figuras.

El Diablito Echeverri, de la Premier a la Bundesliga

Tras haber jugado solo 3 partidos y marcado un gol en el Manchester City Claudio Echeverri será cedido a préstamo al Bayer Leverkusen con el claro objetivo de potenciarlo y que se adapte al fútbol europeo.

Sin lugar en la Premier League que ya empezó, el chaqueño competirá esta temporada en la Bundesliga, la Copa de Alemania y la Champions League.

