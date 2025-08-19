Inicio Ovación Fútbol Franco Mastantuono
¿Qué pasó?

Mastantuono en vilo: Real Madrid podría recibir una denuncia por él a horas del debut

Alegando "mala fe" en la inscripción de Mastantuono, Real Madrid podría ser denunciado ante la Real Federación Española de Fútbol

Por UNO
La inscripción de Mastantuono en Real Madrid sigue dando que hablar en España

La inscripción de Mastantuono en Real Madrid sigue dando que hablar en España

A horas de lo que podría ser el debut de Franco Mastantuono en el Real Madrid, se ha conocido la intención de su rival de denunciar al merengue ante el tribunal de La Liga, alegando la mala inclusión del argentino en la lista de convocados.

Desde las 16 horas de Argentina, el Real Madrid recibirá a Osasuna en el Santiago Bernabéu, y la intención es que el ex River forme parte del banco de los suplentes.

mastantuono, real madrid
Franco Mastantuono podr&iacute;a debutar este martes en el Real Madrid&nbsp;

Franco Mastantuono podría debutar este martes en el Real Madrid

Osasuna podría denunciar al Real Madrid por la inclusión de Mastantuono

Miguel Galán, presidente de CENAFE y abogado especializado en derecho deportivo, ha endurecido su postura contra la estrategia utilizada por el Real Madrid con el joven argentino. Sucede que Mastantuono fue inscripto con número del Castilla (30) pese a pertenecer al primer equipo y se ha despertado la polémica.

Mastantuono va convocado con el primer equipo del Real Madrid a pesar de ser jugador del filial. Parece ser que el club ha decidido asumir el riesgo de incurrir en una posible alineación indebida en el partido contra Osasuna”, colgó Galán en su cuenta de X.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MiguelGalanCNFE/status/1957547327301857363&partner=&hide_thread=false

El artículo 248 del Reglamento General de la Real Federación Española de Fútbol, es el que regula los requisitos para alinear jugadores y del cual se podría aferrar Osasuna ante una eventual denuncia, que debe realizarse en las 24 horas posteriores al partido o, caso contrario, no tendrá validez.

real madrid, mastantuono
Osasuna acusa al Real Madrid de abusar de la inscripci&oacute;n de Mastantuono&nbsp;

Osasuna acusa al Real Madrid de abusar de la inscripción de Mastantuono

"La inscripción de Mastantuono en el filial se ha hecho con manifiesta mala fe. Durante la presentación oficial fue mostrado como jugador del primer equipo, pero el club lo registra en el Castilla con el único objetivo de esquivar la norma de dorsales del 1 al 25 y disponer de más margen para posibles fichajes”, alegó Galán.

De confirmarse esta interpretación, el Real Madrid podría verse expuesto a un recurso de Osasuna en caso de que Mastantuono dispute minutos en el Bernabéu durante la tarde del martes.

El salario de Mastantuono en el Real Madrid

Días antes de la presentación oficial en Real Madrid, la cual se produjo el mismo día en el que cumplió 18 años, se conoció el jugoso salario que Mastantuono percibirá por año en la Casa Blanca.

En concreto, Mastantuono tiene un contrato hasta 2031 con un ingreso anual cercano a los 4 millones de dólares. Esta cifra lo posiciona en una franja salarial superior a la de otros jóvenes argentinos que han dado el salto a Europa recientemente.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas