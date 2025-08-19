Mastantuono en vilo: Real Madrid podría recibir una denuncia por él a horas del debut

“Mastantuono va convocado con el primer equipo del Real Madrid a pesar de ser jugador del filial. Parece ser que el club ha decidido asumir el riesgo de incurrir en una posible alineación indebida en el partido contra Osasuna”, colgó Galán en su cuenta de X.

"Mastantuono va convocado con el primer equipo del @realmadrid a pesar de "ser jugador del filal"



Parece ser que el Real Madrid CF ha decidido asumir el riesgo de incurrir en una posible alineación indebida en el partido contra el Club Atlético Osasuna.



— Miguel Galan (@MiguelGalanCNFE) August 18, 2025

El artículo 248 del Reglamento General de la Real Federación Española de Fútbol, es el que regula los requisitos para alinear jugadores y del cual se podría aferrar Osasuna ante una eventual denuncia, que debe realizarse en las 24 horas posteriores al partido o, caso contrario, no tendrá validez.

real madrid, mastantuono Osasuna acusa al Real Madrid de abusar de la inscripción de Mastantuono

"La inscripción de Mastantuono en el filial se ha hecho con manifiesta mala fe. Durante la presentación oficial fue mostrado como jugador del primer equipo, pero el club lo registra en el Castilla con el único objetivo de esquivar la norma de dorsales del 1 al 25 y disponer de más margen para posibles fichajes”, alegó Galán.

De confirmarse esta interpretación, el Real Madrid podría verse expuesto a un recurso de Osasuna en caso de que Mastantuono dispute minutos en el Bernabéu durante la tarde del martes.

El salario de Mastantuono en el Real Madrid

Días antes de la presentación oficial en Real Madrid, la cual se produjo el mismo día en el que cumplió 18 años, se conoció el jugoso salario que Mastantuono percibirá por año en la Casa Blanca.

En concreto, Mastantuono tiene un contrato hasta 2031 con un ingreso anual cercano a los 4 millones de dólares. Esta cifra lo posiciona en una franja salarial superior a la de otros jóvenes argentinos que han dado el salto a Europa recientemente.