Cómo funciona el plan canje de televisores Samsung: qué marca debe tener mi TV

tv samsung Cómo acceder al plan canje de Samsung

Las marcas que se aceptan en el plan canje de televisores de Samsung

Uno de los puntos más importantes que tiene esta promoción de Samsung tiene que ver con los requisitos que se deben cumplir para poder acceder.

En ese sentido, desde la empresa señalaron que no solamente se aceptaran Smart TV de Samsung, sino también de otras marcas como:

Samsung

LG

TCL

Philips

BGH

Noblex

Philco

Sharp

Sony

No obstante, cualquiera de estos televisores deben presentar algunos requisitos. Entre las especificaciones pedidas están que deben encender y apagar correctamente, no tener la pantalla rota, ni presentar fallas en su pantalla.

plan canje de televisores.jpg Cómo acceder al plan canje de Samsung y cuánto se puede ahorrar

Cómo acceder al plan canje de televisores

Para poder acceder o incluso observar cuáles son los televisores a los que se puede acceder, se puede ingresar a shop.samsung.com.ar y allí cotizar el Smart TV que uno va a cambiar.

Una vez que se haya hecho ese paso, hay que elegir el televisor Samsung que se va a querer. Estos son de última generación y van desde las 43 hasta las 98 pulgadas.

Un punto a tener en cuenta es que al momento de pagar, se debe abonar la totalidad y luego de recibir el nuevo equipo, alguien de Samsung se va a encargar de pactar el retiro del TV usado.

Una vez que Samsung comprueba que el equipo viejo coincide con lo declarado, la empresa en carga de acreditar el monto reconocido y que puede ascender hasta a un 36% de reintegro.