Cómo funciona el plan canje de televisores Samsung: qué marca debe tener mi TV

Samsung relanzó su plan canje de televisores y mostró una importante novedad que permite que más personas accedan a un Smart TV nuevo

Daniel Calivares
Por Daniel Calivares [email protected]
Samsung lanzó su plan canje de televisores y una de las novedades más importantes es que no hace falta tener un aparato de la misma marca para obtener uno nuevo, sino que se aceptan de la competencia.

La idea de Samsung es llegar a una mayor cantidad de personas a través de televisores de última generación. Al mismo tiempo, estos supuestos clientes podrán obtener un Smart TV nuevo con un precio muy rebajado.

Este plan canje de televisores de Samsung estará disponible hasta el 30 de septiembre del 2025 y cada uno de los posibles modelos a canjear se pueden consultar en el sitio web de la empresa.

tv samsung
Las marcas que se aceptan en el plan canje de televisores de Samsung

Uno de los puntos más importantes que tiene esta promoción de Samsung tiene que ver con los requisitos que se deben cumplir para poder acceder.

En ese sentido, desde la empresa señalaron que no solamente se aceptaran Smart TV de Samsung, sino también de otras marcas como:

  • Samsung
  • LG
  • TCL
  • Philips
  • BGH
  • Noblex
  • Philco
  • Sharp
  • Sony

No obstante, cualquiera de estos televisores deben presentar algunos requisitos. Entre las especificaciones pedidas están que deben encender y apagar correctamente, no tener la pantalla rota, ni presentar fallas en su pantalla.

plan canje de televisores.jpg
Cómo acceder al plan canje de televisores

Para poder acceder o incluso observar cuáles son los televisores a los que se puede acceder, se puede ingresar a shop.samsung.com.ar y allí cotizar el Smart TV que uno va a cambiar.

Una vez que se haya hecho ese paso, hay que elegir el televisor Samsung que se va a querer. Estos son de última generación y van desde las 43 hasta las 98 pulgadas.

Un punto a tener en cuenta es que al momento de pagar, se debe abonar la totalidad y luego de recibir el nuevo equipo, alguien de Samsung se va a encargar de pactar el retiro del TV usado.

Una vez que Samsung comprueba que el equipo viejo coincide con lo declarado, la empresa en carga de acreditar el monto reconocido y que puede ascender hasta a un 36% de reintegro.

