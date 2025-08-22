Juan Martín Del Potro volvió a pisar el mítico Arthur Ashe Stadium para ponerle brillo a una noche de exhibición que reunió figurales estelares, presentes y pasadas, del tenis mundial. El evento se denominó Stars of the Open y se considera el inicio de la Fan Week y la antesala del comienzo del torneo.
Juan Martín Del Potro volvió a brillar en el US Open: el regreso del derechazo de Thor y la broma a Fonseca
El argentino, campeón del certamen en el 2009, brindó una exhibición para el público del US Open junto a Joao Fonseca, Andy Roddick y Alex Michelsen.