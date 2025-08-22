Juan Martín Del Potro volvió a brillar en el US Open: el regreso del derechazo de Thor y la broma a Fonseca

En el emblemático escenario del US Open, Juan Martín Del Potro brindó un espectáculo junto a su compañero, el brasileño Joao Fonseca, frente a los estadounidenses Andy Roddick y Alex Michelsen. El tandilense, hoy retirado del profesionalismo, retornó a las canchas del predio estadounidense donde los fanáticos lo vieron coronarse como el mejor de dicho Grand Slam durante la temporada 2009. La hazaña de aquel entonces cobraría importancia con el paso del tiempo ya que, desde entonces, 16 años después, nunca un jugador no perteneciente al Viejo Continente logró hacerse del trofeo del certamen norteamericano.

Embed - La derecha eterna de Del Potro, el martillo de Thor, volvió a brillar en el complejo del US Open

La divertida exhibición que protagonizó Juan Martín Del Potro en el US Open

Juan Martín Del Potro se divirtió en la pista del Arthur Ashe Stadium y hasta se permitió en un momento mostrar lo que alguna vez supo ser su derecha arrolladora, mejor conocida en el circuito como "el martillo de Thor", haciendo alusión a la potencia del personaje cinematográfico. En ese momento, hizo levantar al público de Flushing Meadows con vítores y aplausos recordando con nostalgia aquellas viejas épocas de gloria.