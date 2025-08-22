Lucas Arce

Lucas Arce, defensor de Godoy Cruz analizó la derrota ante Atletíco Mineiro. Foto: Nicolás Ríos/UNO.

Foto: Nicolás Rios/ Diario UNO

Godoy Cruz quedó eliminado de la Copa Sudamericana en octavos de final ante Atlético Mineiro, tras caer 1 a 0 en el partido de vuelta. Luego del encuentro en el Feliciano Gambarte, Lucas Arce se lamentó no haber avanzado a los cuartos de final. En la ida el Tomba había perdido por 2 a 1, en Brasil.

Godoy Cruz no pudo dar el gran golpe ante Atlético Mineiro y quedó eliminado de la Copa Sudamericana.

"La serie fue pareja, se termina definiendo por detalles, este es un equipo que tiene mucha jerarquía y terminaron sacando la diferencia, dejamos todo en la cancha, pero lamentablemente no nos alcanzó, ahora hay que enfocarse en el torneo local", dijo el defensor Lucas Arce, uno de los jugadores que dejó su testimonio.

Con respecto al arbitraje del chileno Felipe Viola que no le cobró un claro penal a Godoy Cruz, el lateral afirmó: "El penal en el primer tiempo fue muy claro, las jugadas finas eran todos para ellos. Tampoco tenemos que poner excusas porque las cosas no están saliendo".

Ahora Godoy Cruz se enfocará en el compromiso ante Vélez, el próximo rival en el torneo Clausura. El partido se jugará el próximo lunes desde las 17 en el Feliciano Gambarte, en un partido corresponndiente de la 6ta fecha. Sobre este compromiso, Arce admitió: "Sabemos que es un partido muy importante, vamos a efrentar a un rival directo y tenemos que ganar para salir de la tabla de abajo".

