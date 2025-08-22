Godoy Cruz quedó eliminado de la Copa Sudamericana en octavos de final ante Atlético Mineiro, tras caer 1 a 0 en el partido de vuelta. Luego del encuentro en el Feliciano Gambarte, Lucas Arce se lamentó no haber avanzado a los cuartos de final. En la ida el Tomba había perdido por 2 a 1, en Brasil.
