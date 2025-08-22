Godoy Cruz Antonio Tomba. Godoy Cruz no pudo dar el gran golpe ante Atlético Mineiro y quedó eliminado de la Copa Sudamericana. Foto: Nicolás Rios/ Diario UNO

"La serie fue pareja, se termina definiendo por detalles, este es un equipo que tiene mucha jerarquía y terminaron sacando la diferencia, dejamos todo en la cancha, pero lamentablemente no nos alcanzó, ahora hay que enfocarse en el torneo local", dijo el defensor Lucas Arce, uno de los jugadores que dejó su testimonio.

Con respecto al arbitraje del chileno Felipe Viola que no le cobró un claro penal a Godoy Cruz, el lateral afirmó: "El penal en el primer tiempo fue muy claro, las jugadas finas eran todos para ellos. Tampoco tenemos que poner excusas porque las cosas no están saliendo".