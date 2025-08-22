La receta más antigua de la historia de la humanidad

Las tablillas incluyen guisos de carne, platos de verduras y elaboraciones complejas, lo que muestra el alto nivel culinario alcanzado por los humanos de la antigua Mesopotamia. Un ejemplo destacado es la receta de un pichón preparado de dos maneras: las pechugas guisadas y los muslos horneados en una masa. La ausencia de cantidades o proporciones refleja que estas instrucciones estaban dirigidas a cocineros expertos de la humanidad, capaces de improvisar y dominar las técnicas de la época.

Mesopotamia (1) Egipto, Grecia y Roma también influyeron en la historia culinaria de los humanos

Historia, arqueología y cocina

La arqueología ha demostrado que, en la historia de la humanidad, los cocineros mesopotámicos eran conocidos como “nuhatimmu” o “embellecedores”, un título que resalta su importancia social. Los humanos de esa época utilizaban ingredientes como cereales, legumbres, frutas, lácteos y carnes, además de hierbas como ajo, cebolla y puerro.

La cocina de Mesopotamia muestra que los humanos de la antigüedad dominaban técnicas avanzadas como la fermentación, la salación y la conservación de alimentos, lo que prueba que la humanidad ya había alcanzado un nivel culinario sorprendente. Estos avances, revelados por la arqueología, demuestran que la cocina fue, desde el inicio de la historia, un arte esencial para los humanos.

La arqueología también ha revelado que la humanidad desarrolló tradiciones culinarias en diversas regiones.