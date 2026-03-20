Francisco Cerúndolo vs. Thiago Tirante en el Miami Open: cuándo juegan y dónde verlo

Para este sábado también quedará el duelo por la segunda ronda entre Tomás Etcheverry y el belga Zizou Bergs, reprogramado después de las lluvias que alteraron la planificación original.

Los argentinos en el Miami Open 2026

Sebastián Báez cayó este viernes ante el australiano Adam Walton por un doble 6-2 y no pudo avanzar a la segunda ronda del segundo Masters 1000 del año.

Más tarde, ya en segunda ronda, Mariano Navone y Camilo Ugo se medirán respectivamente con el monegasco Valentin Vacherot (24) y el estadounidense Sebastian Korda (32).

En cuanto a los argentinos que iniciaron el torneo ya fueron eliminados en el debut Francisco Comesaña y Solana Sierra.