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Francisco Cerúndolo vs. Thiago Tirante en el Miami Open: cuándo juegan y dónde verlo

Thiago Tirante se metió en la segunda ronda del Miami Open y será rival de Francisco Cerúndolo en un atractivo duelo de argentinos.

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
Tirante es el 89 del ranking mundial.

Tirante es el 89 del ranking mundial.

Tras haber ingresado al cuadro como lucky loser, Thiago Tirante se metió en la segunda ronda del Miami Open 2026 y será rival de Francisco Cerúndolo en un atractivo duelo de argentinos.

Tirante había perdido en la última ronda de la qualy con el español Landaluce, pero entró al cuadro y se impuso este viernes en un partido épico de casi 3 horas y media al francés Valentin Royer por 7-5, 6-7 (9) y 7-6 (5).

Embed - TIRANTE JUGÓ UN PARTIDAZO Y SE LLEVÓ LA CLASIFICACIÓN EN MIAMI | RESUMEN

Este ajustado triunfo le permitirá jugar en la segunda ronda con Francisco Cerúndolo, preclasificado 18, en un encuentro que se jugará este sábado, aún sin horario confirmado, y será televisado por ESPN y Disney Plus.

Para este sábado también quedará el duelo por la segunda ronda entre Tomás Etcheverry y el belga Zizou Bergs, reprogramado después de las lluvias que alteraron la planificación original.

Los argentinos en el Miami Open 2026

Sebastián Báez cayó este viernes ante el australiano Adam Walton por un doble 6-2 y no pudo avanzar a la segunda ronda del segundo Masters 1000 del año.

Más tarde, ya en segunda ronda, Mariano Navone y Camilo Ugo se medirán respectivamente con el monegasco Valentin Vacherot (24) y el estadounidense Sebastian Korda (32).

En cuanto a los argentinos que iniciaron el torneo ya fueron eliminados en el debut Francisco Comesaña y Solana Sierra.

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