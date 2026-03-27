El Masters 1000 de Madrid llega al estadio Santiago Bernabéu: los detalles de una acción sin precedentes

La cancha instalada en el Bernabéu será una cancha más de entrenamientos externa del Masters 1000 de Madrid, como las que suelen usarse en distintos clubes de la capital española. La ventaja, además de ser un escenario único, es que está muy cerca del hotel Eurobuilding en el que se alojan los tenistas.

Embed - El Masters 1000 de Madrid llega al estadio Santiago Bernabéu

La organización aclaró que todos los jugadores seguirán realizando sus entrenamientos en el Tennis Garden de la Caja Mágica y la posibilidad de ir al Bernabéu si así lo desean estará solo del 23 al 30 de abril y les permitirá vivir la experiencia de jugar al tenis en un entorno único.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MadridSports_/status/2036757597345267972&partner=&hide_thread=false El Santiago Bernabéu se transformará en pista de tenis del 23 al 30 de abril para que los participantes del Mutua Madrid Open puedan entrenar.



Posibilidades del sistema retráctil del nuevo estadio



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Además, se confirmó que los entrenamientos que tengan lugar en el Bernabéu no estarán abiertos al público y los aficionados podrán seguir disfrutando con normalidad de los entrenamientos de sus jugadores favoritos en la Caja Mágica, como sucedió hasta ahora.