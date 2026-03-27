El Masters 1000 de Madrid llega al estadio Santiago Bernabéu: los detalles de una acción sin precedentes

Las redes sociales del Masters 1000 de Madrid confirmaron que las grandes figuras del tenis mundial jugarán en el estadio Santiago Bernabéu durante la edición 2026 del torneo que se jugará entre el 23 y el 30 de abril.
Las redes sociales del Masters 1000 de Madrid confirmaron que las grandes figuras del tenis mundial jugarán en el estadio Santiago Bernabéu.
Las redes sociales del Masters 1000 de Madrid confirmaron que las grandes figuras del tenis mundial jugarán en el estadio Santiago Bernabéu durante la edición 2026 del torneo que se jugará entre el 23 y el 30 de abril.
Los mejores tenistas del mundo, hombres y mujeres, podrán utilizar para sus entrenamientos la cancha de polvo de ladrillo que se instalará en el mismísimo estadio del Real Madrid y será similar a las del complejo de la Caja Mágica, donde se juega el torneo.
El Madrid Open hizo el anuncio con un video en el que aparecen Feliciano López y Garbiñe Muguruza, co directores del torneo, para volver a situarse a la vanguardia del deporte y de los grandes eventos internacionales con esta acción sin precedentes, que representa un paso histórico para el torneo, la ciudad y el propio estadio.
La cancha instalada en el Bernabéu será una cancha más de entrenamientos externa del Masters 1000 de Madrid, como las que suelen usarse en distintos clubes de la capital española. La ventaja, además de ser un escenario único, es que está muy cerca del hotel Eurobuilding en el que se alojan los tenistas.
La organización aclaró que todos los jugadores seguirán realizando sus entrenamientos en el Tennis Garden de la Caja Mágica y la posibilidad de ir al Bernabéu si así lo desean estará solo del 23 al 30 de abril y les permitirá vivir la experiencia de jugar al tenis en un entorno único.
Además, se confirmó que los entrenamientos que tengan lugar en el Bernabéu no estarán abiertos al público y los aficionados podrán seguir disfrutando con normalidad de los entrenamientos de sus jugadores favoritos en la Caja Mágica, como sucedió hasta ahora.