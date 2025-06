Cuánto ganó Tomás Etcheverry tras avanzar a octavos de final en el césped del ATP 500 de Halle

Etcheverry quiere realizar una buena gira sobre césped, superficie en la que alcanzó la tercera victoria de su carrera, para cambiar su tendencia en este 2025, en el que todavía no cosechó muy buenos resultados.

El otro argentino en el ATP 500 de Halle era Cerúndolo, quien cayó en tres sets con Michelsen y padeció su tercera derrota consecutiva.

El encuentro comenzó bien para Cerúndolo, que se impuso con un cómodo 6-2 en el primer set. Sin embargo, Michelsen protagonizó una buena recuperación para llevarse el segundo y tercer parcial por 7-5 y 6-4, respectivamente, y avanzar a los octavos de final, donde se las verá con el griego Stefanos Tsitsipas.

