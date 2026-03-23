Torneo Provincial de la URC: las posiciones tras completarse la tercera fecha

Banco Mendoza y Banco RC en la Zona A y Mendoza RC en la Zona B son los punteros e invictos del Torneo Provincial de la Unión de Rugby de Cuyo tras completarse la 3ra. fecha.
Banco Mendoza y Banco RC en la Zona A y Mendoza RC en la Zona B son los punteros e invictos del Torneo Provincial de la Unión de Rugby de Cuyo.
Banco Mendoza y Banco RC en la Zona A y Mendoza RC en la Zona B son los punteros e invictos del Torneo Provincial de la Unión de Rugby de Cuyo tras completarse la 3ra. fecha.
Banco Mendoza dio la nota al vencer en Chacras de Coria a Marista por 28 a 22 y comparte la cima de las posiciones con Banco RC que ganó los puntos ante la no presentación de Rivadavia.
Además, como Belgrano de San Rafael tampoco se presentó, Universitario ganó los puntos y Los Tordos, otro invicto, tuvo fecha libre.
En cuanto a la Zona B el puntero e invicto es el Mendoza RC que venció por 61 a 26 a Tacurú, mientras que Liceo se recuperó goleando de manera contundente a San Jorge por 124 a 0 y Teqüé consiguió un valioso y ajustado triunfo ante Peumayén por 20 a 14 con 20 puntos de Augusto Krestchmar.
Este sábado 28 Marista y Mendoza RC debutarán en el Torneo del Interior A y luego del receso por semana santa, el 11 de abril, se jugará la 4ta fecha con estos partidos: Zona A: Los Tordos vs. Banco Mendoza, Marista vs. Banco y Rivadavia vs. Universitario. Libre: Belgrano. Zona B: San Jorge vs. Mendoza RC, Teqüé vs. Tacurú y Peumayén vs. Liceo.