Torneo Provincial de la URC: las posiciones tras completarse la tercera fecha

Banco Mendoza dio la nota al vencer en Chacras de Coria a Marista por 28 a 22 y comparte la cima de las posiciones con Banco RC que ganó los puntos ante la no presentación de Rivadavia.

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Además, como Belgrano de San Rafael tampoco se presentó, Universitario ganó los puntos y Los Tordos, otro invicto, tuvo fecha libre.