Inicio Ovación Rugby Unión de Rugby de Cuyo
Rugby

Torneo Provincial de la URC: las posiciones tras completarse la tercera fecha

Banco Mendoza y Banco RC en la Zona A y Mendoza RC en la Zona B son los punteros e invictos del Torneo Provincial de la Unión de Rugby de Cuyo.

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
Liceo goleó a San Jorge.

Liceo goleó a San Jorge.

Gentileza OK Rugby

Banco Mendoza y Banco RC en la Zona A y Mendoza RC en la Zona B son los punteros e invictos del Torneo Provincial de la Unión de Rugby de Cuyo tras completarse la 3ra. fecha.

Banco Mendoza dio la nota al vencer en Chacras de Coria a Marista por 28 a 22 y comparte la cima de las posiciones con Banco RC que ganó los puntos ante la no presentación de Rivadavia.

liceo 2

Además, como Belgrano de San Rafael tampoco se presentó, Universitario ganó los puntos y Los Tordos, otro invicto, tuvo fecha libre.

En cuanto a la Zona B el puntero e invicto es el Mendoza RC que venció por 61 a 26 a Tacurú, mientras que Liceo se recuperó goleando de manera contundente a San Jorge por 124 a 0 y Teqüé consiguió un valioso y ajustado triunfo ante Peumayén por 20 a 14 con 20 puntos de Augusto Krestchmar.

Posiciones y próxima fecha del Torneo Provincial de la URC

  • Zona A: Banco Mendoza y Banco RC 14; Los Tordos 10, Universitario 6, Marista 1, Rivadavia y Belgrano 0.
  • Zona B: Mendoza RC 14, Liceo y Peumayén 11; Teqüé 9, Tacurú y San Jorge 0.

Este sábado 28 Marista y Mendoza RC debutarán en el Torneo del Interior A y luego del receso por semana santa, el 11 de abril, se jugará la 4ta fecha con estos partidos: Zona A: Los Tordos vs. Banco Mendoza, Marista vs. Banco y Rivadavia vs. Universitario. Libre: Belgrano. Zona B: San Jorge vs. Mendoza RC, Teqüé vs. Tacurú y Peumayén vs. Liceo.

Temas relacionados:

Más sobre Rugby

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas