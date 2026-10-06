Mundial de Rugby en Mendoza: un proyecto que está un poco más cerca de hacerse realidad

Con una población combinada de 283 millones, economías en crecimiento, todo tipo de paisajes y la experiencia de haber organizado en este siglo múltiples eventos internacionales – tanto en rugby como mundiales deportivos y Juegos Olímpicos, y eventos multidisciplinarios – la región ofrece elementos sólidos para ser un destino atractivo para la magnitud del máximo evento ovalado.

Los estadios en los que se jugaría el Mundial de Rugby 2035

Argentina

Monumental (Buenos Aires)

José Amalfitani (Buenos Aires)

Estadio Único Diego Armando Maradona (La Plata)

Mario Alberto Kempes (Córdoba)

Estadio Único Madre de Ciudades (Santiago del Estero)

Estadio Padre Martearena (Salta)

Malvinas Argentina (Mendoza)

Estadio Gigante de Arroyito (Rosario)

Brasil

Estadio Maracaná (Río de Janeiro)

Chile

Estadio Nacional (Santiago de Chile)

Uruguay

Estadio Centenario (Montevideo).

La voz oficial de la postulación de Sudamérica

El cordobés Félix Páez Molina, Presidente de la Unión Argentina de Rugby, dijo: “La presentación de esta candidatura representa un paso muy importante para el rugby argentino y para toda la región".

"Tenemos la oportunidad de mostrarle al mundo nuestra pasión por este deporte, nuestra capacidad para organizar grandes eventos y todo lo que nuestros países pueden ofrecer. Es un desafío que asumimos con la profunda convicción de que nuestra región se merece una oportunidad de esta magnitud. Es un proyecto que nos entusiasma y que estamos construyendo junto a las Uniones de la región y Sudamérica Rugby, con la aspiración de que, por primera vez, un Mundial de Rugby pueda disputarse en esta parte del mundo”, agregó.

Además, el uruguayo Marcello Calandra, Presidente de Sudamérica Rugby, agregó: “La presentación de la candidatura demuestra cómo está unida nuestra región, trabando juntos, persiguiendo objetivos comunes. Estamos seguros de que hemos hecho todo lo necesario para convencer a World Rugbyde todo lo positivo que ofrecemos para ser sede. Contamos con el apoyo de nuestros gobiernos nacionales, estatales y las comunidades de rugby de los 4 países que han empujado con enorme pasión- Recibir un Mundial en nuestra región es una deuda pendiente y confiamos en ser un candidato ideal”.