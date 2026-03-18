Los Pumitas en la edición 2026 del Rugby Championship M20: sede, días, horarios y TV

Luego, Los Pumitas se enfrentarán con Nueva Zelanda el domingo 3 de mayo a las 9 hora argentina y se despedirán el sábado 9 de mayo en el mismo horario frente a Australia.

Los mendocinos en Los Pumitas 2026

Los cinco mendocinos convocados en las últimas concentraciones del seleccionado nacional de menores de 20 años son dos jugadores de Los Tordos: Bautista Salinas (pilar) y Federico Serpa (apertura), y otros tres del Mendoza RC: Laureano Valle (pilar), Tomás Canedo (apertura o centro) y Julián Cossutta (wing).

55136163813_b56ad1eea8_k Federico Serpa es uno de los mendocinos que participó del proceso de preparación.

Ninguno participó de la última concentración de dos días en el Hindú Club a la que fueron citados 27 jugadores que no habían estado la semana pasada en Mar del Plata.

El Mundial Juvenil 2026

El Mundial Juvenil de este año se llevará a cabo del 27 de junio al 18 de julio en Georgia, precisamente en las ciudades de Tbilisi y Kutaisi.

La fase de grupos se jugará los días 27 de junio, 2 y 7 de julio, mientras que las semifinales se desarrollarán el 13 y la final el 18 del mismo mes.

Los grupos del Mundial juvenil 2026

Grupo A: Sudáfrica, Gales, Georgia y Uruguay.

Grupo B: Nueva Zelanda, Italia, Escocia y Japón.

Grupo C: Argentina, Inglaterra, Irlanda y Estados Unidos.

Grupo D: Francia, Australia, España y FiJi.

El fixture de Los Pumitas en el Mundial