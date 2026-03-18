Los Pumitas en la edición 2026 del Rugby Championship M20: sede, días, horarios y TV

Los Pumitas ya conocen sede, fechas y horarios de la edición 2026 del Rugby Championship M20 que servirá de preparación para el Mundial Juvenil que se jugará en junio y julio, en Georgia.
Los Pumitas ya conocen sede, fechas y horarios de la edición 2026 del Rugby Championship M20 que servirá de preparación para el Mundial Juvenil.
Los Pumitas ya conocen sede, fechas y horarios de la edición 2026 del Rugby Championship M20 que servirá de preparación para el Mundial Juvenil que se jugará en junio y julio, en Georgia.
El seleccionado nacional juvenil, que tiene al mendocino Eusebio Guiñazú en su staff de entrenadores, afrontará la tercera edición de esta competencia en la que también participan las tres potencias del Hemisferio Sur: Sudáfrica, Nueva Zelanda y Australia.
El torneo volverá jugarse en Porth Elizabeth, Sudáfrica, igual que el año pasado, y Argentina debutará frente a los Baby Boks locales el lunes 27 de abril a las 11.10 hora argentina.
Luego, Los Pumitas se enfrentarán con Nueva Zelanda el domingo 3 de mayo a las 9 hora argentina y se despedirán el sábado 9 de mayo en el mismo horario frente a Australia.
Los cinco mendocinos convocados en las últimas concentraciones del seleccionado nacional de menores de 20 años son dos jugadores de Los Tordos: Bautista Salinas (pilar) y Federico Serpa (apertura), y otros tres del Mendoza RC: Laureano Valle (pilar), Tomás Canedo (apertura o centro) y Julián Cossutta (wing).
Ninguno participó de la última concentración de dos días en el Hindú Club a la que fueron citados 27 jugadores que no habían estado la semana pasada en Mar del Plata.
El Mundial Juvenil de este año se llevará a cabo del 27 de junio al 18 de julio en Georgia, precisamente en las ciudades de Tbilisi y Kutaisi.
La fase de grupos se jugará los días 27 de junio, 2 y 7 de julio, mientras que las semifinales se desarrollarán el 13 y la final el 18 del mismo mes.
Los grupos del Mundial juvenil 2026
El fixture de Los Pumitas en el Mundial