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Los Pumitas en la edición 2026 del Rugby Championship M20: sede, días, horarios y TV

Los Pumitas ya conocen sede, fechas y horarios de la edición 2026 del Rugby Championship M20 que servirá de preparación para el Mundial Juvenil.

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
Eusebio Guiñazú es uno de los entrenadores de Los Pumitas.

Eusebio Guiñazú es uno de los entrenadores de Los Pumitas.

Los Pumitas ya conocen sede, fechas y horarios de la edición 2026 del Rugby Championship M20 que servirá de preparación para el Mundial Juvenil que se jugará en junio y julio, en Georgia.

El seleccionado nacional juvenil, que tiene al mendocino Eusebio Guiñazú en su staff de entrenadores, afrontará la tercera edición de esta competencia en la que también participan las tres potencias del Hemisferio Sur: Sudáfrica, Nueva Zelanda y Australia.

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Nico Fern&aacute;ndez Miranda, head coach de Los Pumitas, junto al mendocino Bautista Salinas.

Nico Fernández Miranda, head coach de Los Pumitas, junto al mendocino Bautista Salinas.

El torneo volverá jugarse en Porth Elizabeth, Sudáfrica, igual que el año pasado, y Argentina debutará frente a los Baby Boks locales el lunes 27 de abril a las 11.10 hora argentina.

Luego, Los Pumitas se enfrentarán con Nueva Zelanda el domingo 3 de mayo a las 9 hora argentina y se despedirán el sábado 9 de mayo en el mismo horario frente a Australia.

Los mendocinos en Los Pumitas 2026

Los cinco mendocinos convocados en las últimas concentraciones del seleccionado nacional de menores de 20 años son dos jugadores de Los Tordos: Bautista Salinas (pilar) y Federico Serpa (apertura), y otros tres del Mendoza RC: Laureano Valle (pilar), Tomás Canedo (apertura o centro) y Julián Cossutta (wing).

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Federico Serpa es uno de los mendocinos que particip&oacute; del proceso de preparaci&oacute;n.

Federico Serpa es uno de los mendocinos que participó del proceso de preparación.

Ninguno participó de la última concentración de dos días en el Hindú Club a la que fueron citados 27 jugadores que no habían estado la semana pasada en Mar del Plata.

El Mundial Juvenil 2026

El Mundial Juvenil de este año se llevará a cabo del 27 de junio al 18 de julio en Georgia, precisamente en las ciudades de Tbilisi y Kutaisi.

La fase de grupos se jugará los días 27 de junio, 2 y 7 de julio, mientras que las semifinales se desarrollarán el 13 y la final el 18 del mismo mes.

Los grupos del Mundial juvenil 2026

  • Grupo A: Sudáfrica, Gales, Georgia y Uruguay.
  • Grupo B: Nueva Zelanda, Italia, Escocia y Japón.
  • Grupo C: Argentina, Inglaterra, Irlanda y Estados Unidos.
  • Grupo D: Francia, Australia, España y FiJi.

El fixture de Los Pumitas en el Mundial

  • Sábado 27 de junio: Argentina vs Estados Unidos – Avchala Stadium (06:00hs)*
  • Jueves 2 de julio: Argentina vs Irlanda – Avchala Stadium (08:30hs)*
  • Martes 7 de julio: Argentina vs Inglaterra – Avchala Stadium (08:30hs)*

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