Los Pumitas, con 3 mendocinos, jugarán el Sudamericano M18 en Rosario

Santino Brunetti (Liceo); Juan Martín Cid e Ignacio Laborde (ambos de Marista) integrarán los dos equipos de Argentina mientras que también participarán Uruguay, Chile, Brasil y Paraguay. Estos dos últimos seleccionados definirán cuál de los dos tomará la plaza regional en el torneo internacional M20 que se jugará en Chile hacia finales de año.

Los partidos de este torneo organizado por Sudamérica Rugby tendrán un formato de dos tiempos de 35 minutos en la primera jornada, y dos tiempos de 20 minutos en la segunda.