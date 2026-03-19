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Los Pumitas, con 3 mendocinos, jugarán el Sudamericano M18 en Rosario

Con 3 mendocinos entre los convocados, Los Pumitas disputarán con dos equipos el Sudamericano M18 en la cancha sintética del Hipódromo de Rosario.

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
Ignacio Laborde es uno de los mendocinos convocados.

Ignacio Laborde es uno de los mendocinos convocados.

Con 3 mendocinos entre los convocados, Los Pumitas disputarán con dos equipos el Sudamericano M18 en la cancha sintética del Hipódromo de Rosario los días martes 24 y viernes 27 de marzo.

Santino Brunetti (Liceo); Juan Martín Cid e Ignacio Laborde (ambos de Marista) integrarán los dos equipos de Argentina mientras que también participarán Uruguay, Chile, Brasil y Paraguay. Estos dos últimos seleccionados definirán cuál de los dos tomará la plaza regional en el torneo internacional M20 que se jugará en Chile hacia finales de año.

Los partidos de este torneo organizado por Sudamérica Rugby tendrán un formato de dos tiempos de 35 minutos en la primera jornada, y dos tiempos de 20 minutos en la segunda.

Desde que el torneo empezó a jugarse en la modalidad M18, Argentina se consagró en las 6 ediciones anteriores: Asunción 2018; Montevideo y Asunción 2019; Río Segundo 2023 y 2024; y La Rioja 2025.

El fixture del Sudamericano M18 2026

Martes 24 de marzo

  • P1 | 18:00 h – Chile vs. Uruguay
  • P2 | 19:40 h – Argentina 1 vs. Argentina 2
  • P3 | 21:10 h – Paraguay vs. Brasil

Viernes 27 de marzo

  • P4 | 10:30 h – Ganador P1 vs. Perdedor P2
  • P5 | 11:05 h – Ganador P2 vs. Perdedor P3
  • P6 | 11:55 h – Ganador P3 vs. Perdedor P1
  • P7 | 12:45 h – Ganador P1 vs. Perdedor P3
  • P8 | 13:35 h – Ganador P2 vs. Perdedor P1
  • P9 | 14:25 h – Ganador P3 vs. Perdedor P2

Los convocados para los dos equipos de Los Pumitas M18

  • ACOSTA AROCENA, Valentín (Atlético del Rosario)
  • ACRICH, Nicanor (CUBA – URBA)
  • ACUÑA, Nicolás (Tucumán Rugby)
  • ALLENDE, Nicolás (Universitario – Córdoba)
  • ALONSO, Tomás (San Ignacio – Mar del Plata)
  • ARAMBURU, Salvador (Urú Curé – Córdoba)
  • BALDI, Francisco (Universitario – San Juan)
  • BAUDINO, Manuel (Buenos Aires – URBA)
  • BOSIO, Walter (Jockey Villa María – Córdoba)
  • BRUNETTI, Santino (Liceo – Mendoza)
  • BUNGE FABRE, Juan (Estudiantes – Entre Ríos)
  • CABELLO, Santiago (Urú Curé – Córdoba)
  • CAMPITELLI, José (Alumni – URBA)
  • CID, Juan Martín (Marista– Mendoza)
  • COCOMAROLA, Joaquín (Aranduroga – Corrientes)
  • CÓRDOBA, Bautista (Universitario – Rosario)
  • DAIREAUX, Joaquín (SIC – URBA)
  • DE CARABASSA, Blas (Hindú – URBA)
  • DECHIARA, Joaquín (Santa Fe RC)
  • ESTÉVEZ BENEGAS, Juan Cruz (Jockey – Rosario)
  • FEIJOO, Santiago (Jockey – Tucumán)
  • FRUTTERO, Gonzalo (Santa Fe RC)
  • GIARDELLI, Rafael (San Ignacio – Mar del Plata)
  • GODOY, Jeremías (Duendes – Rosario)
  • HYGONENQ, Felipe (Alumni – URBA)
  • KATZ, Federico (Hindú – URBA)
  • KRAJZELMAN, Gaspar (La Plata – URBA)
  • LABORDE, Ignacio (Marista – Mendoza)
  • LALOR, Tomás (SIC – URBA)
  • LANUSSE, Faustino (Newman – URBA)
  • LOUGE, Juan María (Remo –Azul)
  • MACADAM, Simón (Universitario – Mar del Plata)
  • MACKEY, Santiago (Jockey – Rosario)
  • MARIS, Juan Bautista (Tucumán Rugby)
  • MARTOS RODRÍGUEZ, Santiago (Jockey – Salta)
  • MOREIRA, Facundo (Regatas Bella Vista – URBA)
  • MOREIRA, Tobías (CRAI – Santa Fe)
  • NARVAEZ, Federico (Atlético del Rosario)
  • NICOTRA, Santino (Universitario – Tucumán)
  • OLGUÍN ÁLVAREZ, Bautista (Deportiva Francesa – URBA)
  • QUIÑONEZ, Yoshitari (San Patricio – Corrientes)
  • QUIROGA, Cruz Facundo (Pucará – URBA)
  • RIMINI, Augusto (Santiago Lawn Tennis)
  • RUSSO, Timoteo (Hindú – URBA)
  • SAGARNA, Antonio (SIC – URBA)
  • SALABERRY PAEZ, Rodrigo (Hindú – URBA)
  • SALAS, Rafael (Añatuya – Santiago del Estero)
  • SCHIAVI, Lucas (Taraguy – Corrientes)
  • SIROTA, Juan Pedro (Los Tilos – URBA)
  • SOIZA PIÑEYRO, Francisco (SIC – URBA)
  • USIN, Fidel (Universitario – San Juan)
  • VIERA ORTÍZ, Santino (Universitario – Tucumán)

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