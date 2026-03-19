Los Pumitas, con 3 mendocinos, jugarán el Sudamericano M18 en Rosario

Con 3 mendocinos entre los convocados, Los Pumitas disputarán con dos equipos el Sudamericano M18 en la cancha sintética del Hipódromo de Rosario los días martes 24 y viernes 27 de marzo.
Con 3 mendocinos entre los convocados, Los Pumitas disputarán con dos equipos el Sudamericano M18 en la cancha sintética del Hipódromo de Rosario.
Con 3 mendocinos entre los convocados, Los Pumitas disputarán con dos equipos el Sudamericano M18 en la cancha sintética del Hipódromo de Rosario los días martes 24 y viernes 27 de marzo.
Santino Brunetti (Liceo); Juan Martín Cid e Ignacio Laborde (ambos de Marista) integrarán los dos equipos de Argentina mientras que también participarán Uruguay, Chile, Brasil y Paraguay. Estos dos últimos seleccionados definirán cuál de los dos tomará la plaza regional en el torneo internacional M20 que se jugará en Chile hacia finales de año.
Los partidos de este torneo organizado por Sudamérica Rugby tendrán un formato de dos tiempos de 35 minutos en la primera jornada, y dos tiempos de 20 minutos en la segunda.
Desde que el torneo empezó a jugarse en la modalidad M18, Argentina se consagró en las 6 ediciones anteriores: Asunción 2018; Montevideo y Asunción 2019; Río Segundo 2023 y 2024; y La Rioja 2025.
Martes 24 de marzo
Viernes 27 de marzo